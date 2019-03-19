Чикагская биржа прекратит торговать фьючерсами на биткойн

Чикагская биржа Cboe Global Markets прекратит торговать фьючерсами на биткойн Андрей Гордеев / Ведомости

В конце 2017 г. ожидание введения биржевых фьючерсов на биткойн способствовало взлету его курса до $20 000 на последней стадии надувания пузыря на рынке криптовалют. Сейчас биткойн стоит около $4000, по данным Coinmarketcap, и биржевой оператор Cboe Global Markets, первым начавший торговать фьючерсами на самую популярную криптовалюту, готовится отказаться от них.

На Cboe торгуются месячные фьючерсы под тикером XBT. Когда истекает текущий контракт, основным для трейдеров становится контракт на ближайший месяц, а биржа регулярно добавляет новые. В конце прошлой недели, как сообщает The Wall Street Journal, Cboe предупредила трейдеров, что «сейчас не намерена вводить в обращение дополнительные фьючерсные контракты XBT».

Это означает, что торговля фьючерсами на биткойн завершится, когда в июне истечет срок действия последнего из обращающихся ныне контрактов.

Торги на Cboe начались в декабре 2017 г., когда биткойн стоил около $15 000. В первый день цена превышала $18 000, бирже пришлось дважды приостанавливать торги. Вскоре курс взлетел до $20 000.

Участники крипторынка с воодушевлением ждали появления фьючерсов. Многие считали, что оно свидетельствует о признании криптовалют в качестве инструмента традиционного финансового рынка и приход новых трейдеров поспособствует дальнейшему росту котировок. Как ни парадоксально, но такое признание, наоборот, внесло вклад в последующий обвал цен. Профессионалы рынка, понимавшие, что в секторе криптовалют надулся гигантский пузырь, к которому, как и всегда в таких случаях, на последних этапах роста присоединялось все больше восторженных любителей, получили удобную возможность для игры на понижение. До того на криптобиржах, где торговали цифровыми валютами, такой возможности не было.

Уже к началу февраля 2018 г. курс биткойна упал до $6000 и торговался над этим уровнем до середины ноября, после чего за месяц упал еще почти в два раза – до $3200. Упал и интерес участников рынка. Инвестбанк Goldman Sachs, заявлявший в начале 2018 г. о намерении создать отдел по торговле биткойнами, не реализовал свои планы. Cboe «оценивает свои дальнейшие действия с точки зрения того, как она планирует продолжать предлагать для торговли деривативы на цифровые активы», говорится в сообщении биржи для трейдеров.

Впрочем, у участников рынка останется возможность торговать фьючерсами на биткойн. У другого чикагского биржевого оператора, CME, начавшего торги инструментом на неделю позже Cboe, дела идут лучше. Если оборот на Cboe в прошлый четверг составил $8 млн, то на CME – около $90 млн, по данным бирж.