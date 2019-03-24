Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов

Примеру лидера рынка вскоре могут последовать и другие банки

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Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых Екатерина Ширинкина / Ведомости

Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых. В субботу, 23 марта, информация о вкладе исчезла с сайта госбанка. В колл-центре банка «Ведомостям» подтвердили, что открытие вклада, который предлагался в рамках акции, прекращено.

«Решение о приостановлении приема денежных средств по вкладу "Лови выгоду" было принято банком в связи с досрочным достижением бизнес-показателей по данному продуктовому предложению», – объяснила пресс-служба Сбербанка.