Сбербанк меняет условия потребительского кредитования

Госбанк увеличивает возраст заемщика до 80 лет и возвращает кредиты под поручительство

Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк с 11 марта вновь запускает «Потребительский кредит под поручительство», увеличивая предельный возраст заемщика с 70 до 80 лет, следует из сообщения банка.

Это специальный кредит для молодежи и пенсионеров, отмечает представитель банка. Получить его смогут только лица в возрасте от 18 до 20 лет и от 60 до 80 лет, в том числе не являющиеся зарплатными клиентами банка. К 80 годам кредит под поручительство должен быть погашен, уточняет пресс-служба банка. Максимальный возраст заемщика потребительского кредита без обеспечения к моменту его погашения по-прежнему составляет 70 лет.

Сейчас заемщики в возрасте до 21 года могут получить необеспеченный кредит наличными, только если получают зарплату через Сбербанк.

Кредит под поручительство Сбербанк будет выдавать на срок 3–60 месяцев на сумму от 300 000 до 3 млн руб.

При сумме кредита от 300 000 до 1 млн руб. ставки составляют 11,9–16,9% для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счета в Сбербанке, для остальных заемщиков – 12,9–16,9%, по кредитам свыше 1 млн руб. – 11,9% для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счета в Сбербанке, для остальных заемщиков –12,9%.

Ставки кредитов до 300 000 руб. составляют 12,9–19,9% для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счета в Сбербанке, для остальных заемщиков – от 13,9 до 19,9%.

«В рамках нового продукта мы снизили (по сравнению с необеспеченным кредитом. – «Ведомости») минимальную ставку для самого популярного среди заемщиков в возрасте 18–20 лет и 60–80 лет диапазона размера кредита до 300 000 руб.», – подчеркивает управляющий директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергей Широков.

«Молодые и пожилые заемщики для банка наиболее рискованные: у первых часто нестабильный доход, а у вторых велик риск смерти. Скорее всего, Сбербанк ищет возможность сделать потребительские кредиты более доступными для большего числа граждан для некоторого увеличения выдач, но при этом старается делать это с меньшими для себя рисками, поэтому предлагает кредиты с обеспечением», – говорит гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.

До сих пор Сбербанк выдавал кредиты под поручительство только владельцам личных подсобных хозяйств на их развитие под 17% на сумму до 1,5 млн руб. сроком до пяти лет.

Сбербанк перестал выдавать потребительские кредиты под поручительство физических лиц широкому кругу заемщиков в мае 2018 г. «Продукт «Потребительский кредит под поручительство физических лиц» был оптимизирован в связи с его невысокой востребованностью», – пояснила тогда пресс-служба банка.

Потребительские кредиты под поручительство физических лиц сейчас не самый распространенный продукт. Их выдают редкие банки. К примеру, Газпромбанк выдает потребительский кредит с обеспечением со ставкой от 13,4%. В банке «Ак барс» потребкредиты под поручительство сроком до семи лет на сумму 1–3 млн руб. выдаются под 11,5% годовых при наличии личного страхования заемщика (+3% без страховки).

Последний раз Сбербанк менял условия кредитов на любые цели 1 марта. До 29 апреля госбанк в рамках акции по кредитам без обеспечения на любые цели на сумму от 300 000 руб. снизил ставки на 1 процентный пункт (п. п.). Для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счета в Сбербанке, при сумме кредита от 300 000 до 1 млн руб. ставки составляют 11,9–16,9%, а свыше 1 млн руб. – 11,9–12,9%. Для остальных заемщиков – 12,9–16,9% и 12,9–13,9% соответственно. Условия кредитов размером до 300 000 руб. не изменились (13,9–19,9%).

По данным Объединенного кредитного бюро (единственное бюро, получающее данные обо всех кредитах Сбербанка), в январе 2019 г. кредитование населения выросло на 19% по сравнению с январем 2018 г. – было выдано 2,58 млн ссуд на 550,61 млрд руб. Быстрее всего в январе росло кредитование наличными: число выданных кредитов увеличилось на 18% до 1,13 млн, а сумма – на 36% до 298,12 млрд руб., следует из данных кредитного бюро.