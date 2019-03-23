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Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Банкиры предсказали, что ждет рынок после очередной заморозки ключевой ставки ЦБ

Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%). В пятницу совет директоров ЦБ повторно сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% и допустил переход к ее снижению уже в 2019 г., если инфляция продолжит замедляться.

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.

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