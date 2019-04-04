Статья опубликована в № 4789 от 05.04.2019 под заголовком: 5000 рублей не деньги
Часть банкоматов опять не принимает купюры в 5000 рублей
Мошенники накормили их фальшивками, и банки отключают на старых устройствах прием пятитысячных
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В сети банкоматов иногда приносит «изделия, имитирующие банкноты Банка России»
Максим Стулов / Ведомости
Сбербанк ограничил прием купюр номиналом 5000 руб. в части банкоматов, рассказали «Ведомостям» в колл-центре банка и в его чате поддержки. В воскресенье знакомые сотрудника «Ведомостей» не смогли внести купюры в 5000 руб. в банкомат Сбербанка в Москве, не смогли сделать это и другие клиенты, после чего служащий отделения признался: купюры в 5000 руб. «не принимаются».
Не принимали 5000 руб. и банкоматы Московского кредитного банка (МКБ). В воскресенье корреспондент «Ведомостей» пополнял счет в банкомате МКБ, куда раньше вносил банкноты в 5000 руб., но в этот раз появилось предупреждение: 5000 руб. не принимаются.
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