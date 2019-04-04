Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4789 от 05.04.2019 под заголовком: 5000 рублей не деньги

Часть банкоматов опять не принимает купюры в 5000 рублей

Мошенники накормили их фальшивками, и банки отключают на старых устройствах прием пятитысячных

Сбербанк ограничил прием купюр номиналом 5000 руб. в части банкоматов, рассказали «Ведомостям» в колл-центре банка и в его чате поддержки. В воскресенье знакомые сотрудника «Ведомостей» не смогли внести купюры в 5000 руб. в банкомат Сбербанка в Москве, не смогли сделать это и другие клиенты, после чего служащий отделения признался: купюры в 5000 руб. «не принимаются».

Не принимали 5000 руб. и банкоматы Московского кредитного банка (МКБ). В воскресенье корреспондент «Ведомостей» пополнял счет в банкомате МКБ, куда раньше вносил банкноты в 5000 руб., но в этот раз появилось предупреждение: 5000 руб. не принимаются.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике