Часть банкоматов опять не принимает купюры в 5000 рублей

Статья опубликована в № 4789 от 05.04.2019 под заголовком: 5000 рублей не деньги

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В сети банкоматов иногда приносит «изделия, имитирующие банкноты Банка России» Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк ограничил прием купюр номиналом 5000 руб. в части банкоматов, рассказали «Ведомостям» в колл-центре банка и в его чате поддержки. В воскресенье знакомые сотрудника «Ведомостей» не смогли внести купюры в 5000 руб. в банкомат Сбербанка в Москве, не смогли сделать это и другие клиенты, после чего служащий отделения признался: купюры в 5000 руб. «не принимаются».

Не принимали 5000 руб. и банкоматы Московского кредитного банка (МКБ). В воскресенье корреспондент «Ведомостей» пополнял счет в банкомате МКБ, куда раньше вносил банкноты в 5000 руб., но в этот раз появилось предупреждение: 5000 руб. не принимаются.