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ЦБ отреагировал на конфликт акционеров банка «Восточный» Евгений Разумный / Ведомости

ЦБ отменил банку «Восточный» рассрочку по досозданию резервов и потребовал доначислить их полностью, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к акционерам «Восточного», и человек, близкий к банку. Новое предписание, по их словам, пришло в конце марта, регулятор потребовал доформировать свыше 11 млрд руб.

Один из них уточняет, что ЦБ передумал давать банку рассрочку из-за конфликта акционеров: ситуация стала неопределенной, так что надежнее сразу создать резервы. Второй собеседник связывает решение ЦБ с переносом спорной допэмиссии акций банка на 5 млрд руб. – она стала одной из причин конфликта между Baring Vostok (контролирует 51% акций) и Артемом Аветисяном (32%) и его партнером Шерзодом Юсуповым (4,8%). У структуры Аветисяна был опцион на выкуп у Baring 10% акций «Восточного», но фонд отказался его исполнять, настаивая на допэмиссии. Из-за этого стороны судятся в Лондоне и России. Юсупов обратился в ФСБ, и в феврале основатель Baring Майкл Калви, четверо его коллег и экс-предправления «Восточного» Алексей Кордичев были арестованы.