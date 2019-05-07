Банки станут меньше зарабатывать на операциях по своим картам в Европе

Статья опубликована в № 4809 от 08.05.2019 под заголовком: Банки доплатят за шопинг в Европе

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Банки не хотят выбыть из «рекламной гонки кэшбэков» и вряд ли ухудшат условия программ Андрей Гордеев / Ведомости

На прошлой неделе Еврокомиссия (ЕК) объявила, что Visa и Mastercard снизят межбанковские комиссии по операциям на территории еврозоны для карт, выпущенных за ее пределами. Американский турист оплачивает картой счет в бельгийском ресторане, приводится пример в пресс-релизе ЕК. В среднем комиссии снизятся на 40%.

Банки – эмитенты карт получают с каждой операции клиента по ним в виде процента от суммы покупки так называемую межбанковскую комиссию, или интерчейндж. Ее платит банк, обслуживающий торговую точку, и она же заложена в стоимость приема карт для торговца. Эмитенты карт используют интерчейндж для программ лояльности, снижения тарифов за обслуживание карт, но в то же время это главная составляющая тарифа для торговых точек. Во многих странах, включая Россию, ритейлеры недовольны стоимостью приема карт, и некоторые (США, ЕС и др.) решили регулировать интерчейндж.