«Восточный» требует с Калви и структуры Baring Vostok 10 млрд рублей
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Банк «Восточный» подал в Арбитражный суд Амурской области иск к основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви и компании Evison, которая принадлежит инвестфондам Baring Vostok и Russia Partners, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований – 9,8 млрд руб., во столько «Восточный» оценивал ущерб, который ему якобы нанесли Калви и Evison, пока контролировали банк. До середины июля Evison владела контрольным пакетом акций «Восточного», но по решению суда исполнила опцион и продала 10% акций другому акционеру банка – компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Еще до подачи иска банк попросил суд арестовать 41,6% принадлежащих Evison акций в качестве обеспечительной меры: банк объяснял это риском остаться с «пустой» компанией в лице Evison в качестве ответчика, если ее единственный значимый актив – акции банка – будет продан до решения суда. Арест акций необходим банку для того, чтобы Evison и Калви наверняка возместили убытки, которые, по мнению банка, причинили ему, пока его контролировали, говорилось в определении суда. Суд оставил ходатайство «Восточного» об аресте акций без движения до 14 августа: банк не предоставил ни оценки пакета акций Evison, ни встречного обеспечения в размере этой суммы.
После исполнения опциона контроль в банке перешел к Аветисяну и его партнерам Юрию Данилову и Шерзоду Юсупову. Заявление Юсупова в ФСБ положило начало делу Baring Vostok, по которому арестовали Калви, четырех его подчиненных и экс-предправления «Восточного» – их обвиняют в хищении из банка 2,5 млрд руб.
Как банк насчитал убыток
В 8,1 млрд руб. ущерба банк оценил массовое увольнение бывших сотрудников «Юниаструм банка» Аветисяна, который был присоединен к «Восточному» в 2017 г., говорилось в определении суда. Сокращение около 1000 (95% от общего штата) человек привело к тотальной потере компетенций в работе с компаниями малого и среднего бизнеса – это стало причиной существенного обесценивания корпоративного портфеля банка, объяснял представитель банка.
«Восточный» также заключил с подконтрольным Baring Vostok коллекторским агентством «Национальная служба взыскания» фиктивные договоры оказания услуг, которые банк оплатил, но которые не были ему оказаны, следует из документа: этот убыток банк оценил в 1 млрд руб. В 528 млн руб. оценен ущерб от того, что кипрская Croushi Enterprises погасила перед банком кредит путем передачи субординированных облигаций самого банка с нарушением эмиссионных документов, требований ЦБ и по завышенной цене, говорится в определении. По словам представителя банка, эта компания подконтрольна Baring Vostok.
Представитель Baring Vostok называет претензии от банка к Evison «верхом цинизма и злоупотреблением правом со стороны рейдеров из «Финвижн»: фонд вложил в банк более $320 млн денег инвесторов, поддерживал его в период кризиса, помог восстановить операционные результаты до рекордных уровней и защищал от вывода активов. Указанные сделки, а также планы по сокращению сотрудников полностью устраивали «Финвижн» на момент объединения банков, отмечает он. Фонд действительно нанес огромный ущерб преступным планам Аветисяна по разворовыванию банка и продолжит отстаивать свои права, добиваясь наказания всех причастных к аресту невиновных людей и рейдерскому захвату банка, говорит представитель Baring Vostok.
«Ведомости» ожидают ответа представителя «Восточного». В НСВ отказались от комментариев. Дата рассмотрения иска еще не назначена.
«Яндекс», «Вкусвилл», «Тинькофф банк». Во что в России инвестировал Baring Vostok
Что за актив. Занимает 33-е место в рэнкинге «Интерфакс ЦЭА», размер активов банка по итогам 2018 г. – 249,7 млрд руб.
В ноябре 2010 г. Baring Vostok Private Equity Fund IV через кипрскую компанию Evison Holdings Limited приобрел 20% акций в банке, к концу года довел долю до 30%. По данным списка аффилированных лиц на 31 декабря 2018 г., Baring Vostok принадлежит 51,6% банка
Что за актив. Медицинский сервис. Работает с 2015 г. Оказывает услуги телемедицины, вызова врача на дом, сдачи анализов, записи в клиники. Работает около 300 врачей.
В июле 2016 г. структуры Baring Vostok и компании «Яндекс» инвестировали в Doc+ $5,5 млн, в 2017 г. вложили еще $5 млн. В 2018 г. Baring Vostok, «Яндекс» и шведский венчурный фонд Vostok New Ventures вложили еще $9 млн
Что за актив. Девелоперская компания. По данным агентства Infoline, заняла 4-е место в списке крупнейших застройщиков жилья России в 2017 г.
В 2008 г. Baring Vostok стал совладельцем «Эталона» с долей 15% в акционерном капитале. Сейчас 5,7% девелоперской группы находятся в собственности фонда Baring Vostok Capital Partners
Что за актив. Онлайн-ритейлер. В рейтинге E-Commerce Index топ-100 по итогам 2017 г. занял 2-е место по количеству заказов и 7-е место по выручке.
В 2000 г. Baring Vostok Capital Partners выкупил у основателей Ozon контрольный пакет акций за $3 млн. По данным кипрского реестра на 31 декабря 2018 г., структурам Baring Vostok Capital Partners принадлежит 39,16% Ozon
Что за актив. Продуктовый ритейлер. Специализируется на продаже натуральных продуктов для здорового питания. Сейчас у компании открыто около 720 магазинов. С августа 2018 г. открывает точки самообслуживания в офисах.
В апреле 2017 г. стало известно, что кипрская Moestino Investments (принадлежит структурам Baring Vostok) владеет 6,76% долей «Вкусвилла». Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров оценивал долю Baring в 500–600 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», 12,16% долей «Вкусвилла» принадлежит фондам Baring Vostok
Что за актив. Онлайн-кинотеатр. Крупнейший по доходам онлайн-кинотеатр в России, по предварительным данным «ТМТ консалтинга» (выручка в 2018 г. – 3,9 млрд руб.).
В 2011 г. действующие инвесторы и семейство фондов Baring Vostok вложили $40 млн в Ivi. Потом в течение пяти лет Baring Vostok инвестировал в онлайн-кинотеатр еще $100 млн
Что за актив. Телекоммуникационный холдинг. Предоставляет услуги интернета, телефонии и кабельного телевидения. Занимает 3-е место в рейтинге операторов платного ТВ по числу абонентов по итогам 2018 г., по данным Telecom Daily (3,7 млн абонентов).
В октябре 2010 г. фонд Baring Vostok Capital Partners купил 10% акций провайдера телекоммуникационных услуг «Эр-телеком холдинг». По словам президента «Эр-телеком холдинга» Андрея Кузяева, сумма сделки составила около $82 млн
Что за актив. Производитель программного обеспечения. Основана в 1991 г. Работает через партнерскую сеть: более 10 000 постоянных партнеров в 25 странах, в том числе более 7000 1С:франчайзи.
В октябре 2011 г. стало известно, что фонд Baring Vostok Private Equity Fund IV приобрел 9% акций группы компаний «1С». По оценкам «Ведомостей», стоимость доли могла обойтись от $186 млн до $224 млн
Что за актив. Страховая компания. Занимает 13-е место на страховом рынке России по величине сборов (21,8 млрд руб.) за 9 месяцев 2018 г., по данным ЦБ РФ.
В ноябре 2017 г. закрылась сделка по объединению активов группы «Ренессанс страхование» и НПФ «Благосостояние» при участии фонда Baring Vostok под брендом «Ренессанс страхование». В новой компании фонд получил долю в 12,1%, инвестировав 3,3 млрд руб.
Что за актив. Клиника создана в 1989 г. Штат EMC насчитывает более 600 врачей, в том числе из Франции, Великобритании, Японии, США и Израиля.
В 2012 г. фонд Baring Vostok Capital Partners купил 27% акций кипрской United Medical Group Ltd, которой принадлежит группа компаний Европейского медицинского центра. Сумма сделки составила $100 млн. По данным кипрского реестра на 31 августа 2018 г., Baring Vostok принадлежит 27,8% акций компании
Что за актив. Cервис заказа такси. Основан в 2010 г. Работает более чем в 120 городах мира.
В 2014 г. пул инвесторов, включая Baring Vostok Capital Partners и Vostok Nafta, вложил в сервис $150 млн. В июне 2018 г. Gett сообщил о привлечении $80 млн на развитие сервиса от акционеров – Access Industries Леонарда Блаватника, фондов Baring Vostok, Vostok New Ventures, Volkswagen Group и др.
Что за актив. Cервис поиска попутчиков. Основан в 2006 г. во Франции, в России работает с 2014 г. Сейчас у сервиса 20 млн пользователей в России.
В сентябре 2016 г. компания привлекла 21 млн евро инвестиций от фонда Baring Vostok Capital Partners, по данным Crunchbase
Что за актив. Занимает 4-е место в списке крупнейших аэропортов России в 2018 г. по пассажиропотоку (18,1 млн человек).
В сентябре 2017 г. консорциум инвесторов в составе РФПИ, Российско-китайского инвестиционного фонда, Mubadala Development Company, а также Baring Vostok и связанных фондов закрыл сделку по покупке 25% в управляющей компании аэропорта «Пулково» у «ВТБ капитала». По словам руководителя ФАС Игоря Артемьева, сумма сделки составила 240 млн евро
Что за актив. Работает в области информационных технологий для финансового сектора. Занимает 3-е место в рейтинге «Разработка ПО», выручка по этому направлению – 3,6 млрд руб. (Рэнкинг крупнейших компаний в области ИКТ по итогам 2017 г., РА «Эксперт»).
В 2006 г. Baring Vostok Capital Partners приобрел более 25% акций ЦФТ, по словам партнера фонда Михаила Ломтадзе (был партнером до 2016 г.). По данным банкира, осведомленного о сделке, пакет обошелся дороже $30 млн
Что за актив. Сеть пиццерий. PJ Western (мастер-франчайзи Papa John’s в России, СНГ и Центральной Европе) на начало 2018 г. управляла сетью из 146 ресторанов. Первая пиццерия Papa John’s открылась в Москве 2003 г.
В марте 2018 г. фонды Baring Vostok вошли в капитал мастер-франчайзи компании PJ Western, получив долю 37%. Сумма сделки не раскрывалась
Что за актив. Коллекторская компания. Основана в 2005 г. Занимается возвратом просроченной задолженности физических и юридических лиц.
В 2012 г. фонды Baring Vostok стали владельцами 30% акций «Первого коллекторского бюро», выпущенных в ходе допэмиссии. Дополнительная эмиссия позволила привлечь более 590 млн руб. По данным Baring Vostok, доля в ПКБ сейчас порядка 50%
Что за актив. Сервис для размещения объявлений. Второй по аудитории сайт объявлений в мире после американского Craigslist.org.
В 2012 г. компания привлекла от фондов Baring Vostok Private Equity Fund IV, компании Accel Partners, а также действующих инвесторов $75 млн. В 2015 г. Naspers выкупала акции Avito у партнеров, по итогам сделки у «дочки» Baring Vostok – Geliria Holding осталось 4,2% акций. В январе 2019 г. Naspers купил 29,1% акций Avito, включая долю «дочки» Baring Vostok, за $1,16 млрд
Что за актив. Сеть аптек основана в 2006 г.
В 2014 г. Baring Vostok купил 31,25% акций аптечной группы А5. В 2016 г. «Аптечная сеть 36,6» объединила активы с группой А5, фонды Baring Vostok получили 13,8% новой компании. В 2017 г. фонды Baring Vostok вышли из состава акционеров компании, продав свой пакет (13,8%) концерну «Россиум»
Что за актив. Интернет-компания. Занимается разработкой различных сервисов для России, Казахстана, Турции, Украины и Белоруссии.
В феврале 2000 г. компания ru-Net Holdings во главе c Baring Vostok Capital Partners (BVCP) купила 35,7% «Яндекса» за $5,3 млн. С момента IPO «Яндекса» в мае 2011 г. Baring активно продавал акции, заработав на этом более $1 млрд. К 1 марта 2016 г. фонд снизил свою долю в компании до 0,9% капитала, а потом вышел из проекта
Что за актив. Онлайн-банк. Занимает 2-е место на российском рынке кредитных карт с долей 11,4%.
В мае 2012 г. стало известно, что фонд Baring Vostok Private Equity Fund IV инвестирует $50 млн в развитие банка «Тинькофф кредитные системы». В октябре 2013 г. ТКС-банк сообщил, что фонд снизил долю с 7,9 до 2,9%. В 2018 г. фонд вышел из проекта
Что за актив. Пятая по величине сеть кинотеатров в России, по данным исследовательской компании «Невафильм research».
В 2012 г. Хет, фонды Baring Vostok, UFG и РФПИ купили контрольный пакет акций «Каро фильм». Сумма сделки не раскрывалась. В 2016 г. Baring Vostok вышел из состава акционеров компании, продав свою долю UFG, условия сделки не раскрывались
Что за актив. Медиакомпания. Управляет российскими телеканалами CTC, «Dомашний», «Че» и CTC Love, CTC Kids, а также «31-м каналом» в Казахстане и международной версией канала «Перец».
В 2002 г. фонд Baring Vostok Private Equity Fund инвестировал в CTC Media. В рамках IPO в 2006 г. фонд снизил свою долю с 15,48 до 9,99%, продав акции на $90,7 млн. В феврале 2007 г. фонды Baring Vostok Capital Partners продали 6,1% акций СТС Media компании Access Industries Holdings Леонида Блаватника за $189 млн, снизив свою долю в компании до 3%. По данным сайта фонда, в 2008 г. он вышел из проекта
Что за актив. Производитель «Боржоми» объединяет предприятия по производству бутилированной минеральной воды в России, на Украине и в Грузии.
В 1996 г. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международная финансовая корпорация (IFC) и фонд Baring Vostok Partners стали акционерами компании, вложив около $25 млн. В 2002 г. долю IFC, ЕБРР и Baring Vostok купил инвестиционный банк Salford в интересах международного фонда New World Value Fund. По неофициальной информации, сумма сделки составила $50 млн
Что за актив. Инвестиционная компания. Основана в 1993 г.
В 1994 г. фонды Baring Vostok совместно с «Альфа-групп» инвестировали в американскую компанию FGI Wireless, входившую в число основателей «Вымпелкома». Компания стала первым инвестиционным проектом фонда