«Восточный» требует с Калви и структуры Baring Vostok 10 млрд рублей

Евгений Разумный / Ведомости

Банк «Восточный» подал в Арбитражный суд Амурской области иск к основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви и компании Evison, которая принадлежит инвестфондам Baring Vostok и Russia Partners, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований – 9,8 млрд руб., во столько «Восточный» оценивал ущерб, который ему якобы нанесли Калви и Evison, пока контролировали банк. До середины июля Evison владела контрольным пакетом акций «Восточного», но по решению суда исполнила опцион и продала 10% акций другому акционеру банка – компании «Финвижн» Артема Аветисяна.

Еще до подачи иска банк попросил суд арестовать 41,6% принадлежащих Evison акций в качестве обеспечительной меры: банк объяснял это риском остаться с «пустой» компанией в лице Evison в качестве ответчика, если ее единственный значимый актив – акции банка – будет продан до решения суда. Арест акций необходим банку для того, чтобы Evison и Калви наверняка возместили убытки, которые, по мнению банка, причинили ему, пока его контролировали, говорилось в определении суда. Суд оставил ходатайство «Восточного» об аресте акций без движения до 14 августа: банк не предоставил ни оценки пакета акций Evison, ни встречного обеспечения в размере этой суммы.

После исполнения опциона контроль в банке перешел к Аветисяну и его партнерам Юрию Данилову и Шерзоду Юсупову. Заявление Юсупова в ФСБ положило начало делу Baring Vostok, по которому арестовали Калви, четырех его подчиненных и экс-предправления «Восточного» – их обвиняют в хищении из банка 2,5 млрд руб.

Как банк насчитал убыток

В 8,1 млрд руб. ущерба банк оценил массовое увольнение бывших сотрудников «Юниаструм банка» Аветисяна, который был присоединен к «Восточному» в 2017 г., говорилось в определении суда. Сокращение около 1000 (95% от общего штата) человек привело к тотальной потере компетенций в работе с компаниями малого и среднего бизнеса – это стало причиной существенного обесценивания корпоративного портфеля банка, объяснял представитель банка.

«Восточный» также заключил с подконтрольным Baring Vostok коллекторским агентством «Национальная служба взыскания» фиктивные договоры оказания услуг, которые банк оплатил, но которые не были ему оказаны, следует из документа: этот убыток банк оценил в 1 млрд руб. В 528 млн руб. оценен ущерб от того, что кипрская Croushi Enterprises погасила перед банком кредит путем передачи субординированных облигаций самого банка с нарушением эмиссионных документов, требований ЦБ и по завышенной цене, говорится в определении. По словам представителя банка, эта компания подконтрольна Baring Vostok.

Представитель Baring Vostok называет претензии от банка к Evison «верхом цинизма и злоупотреблением правом со стороны рейдеров из «Финвижн»: фонд вложил в банк более $320 млн денег инвесторов, поддерживал его в период кризиса, помог восстановить операционные результаты до рекордных уровней и защищал от вывода активов. Указанные сделки, а также планы по сокращению сотрудников полностью устраивали «Финвижн» на момент объединения банков, отмечает он. Фонд действительно нанес огромный ущерб преступным планам Аветисяна по разворовыванию банка и продолжит отстаивать свои права, добиваясь наказания всех причастных к аресту невиновных людей и рейдерскому захвату банка, говорит представитель Baring Vostok.

«Ведомости» ожидают ответа представителя «Восточного». В НСВ отказались от комментариев. Дата рассмотрения иска еще не назначена.

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