Российские компании разместили евробонды почти $7 млрд

Снижение ставок и санкционных рисков позволили им за полгода занять почти столько же, сколько за весь 2018 год

Статья опубликована в № 4866 от 31.07.2019 под заголовком: Россия снова занимается

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Россия и ряд голубых фишек в этом году вернули инвестиционный рейтинг от всех трех международных агентств Андрей Гордеев / Ведомости

Российские компании в январе – июне разместили еврооблигаций почти столько же, сколько за весь прошлый год, – $6,9 млрд против $7,8 млрд, подсчитали аналитики PwC. Число размещений тоже близко к результату 2018 г.: 14 и 18 сделок соответственно. А средний размер сделки, по оценке аналитиков PwC, уже превысил прошлогодний: $494 млн против $460 млн в 2018 г.

До результатов 2017 г., впрочем, еще далеко: тогда российские компании провели 41 сделку на $20,6 млрд, в среднем – на $503 млн.

Российский Минфин в этом году уже перевыполнил $3-миллиардный план заимствований на внешнем рынке. В марте он продал евробонды на $3 млрд и на 750 млн евро, в июне разместил еще два выпуска на $2,5 млрд.