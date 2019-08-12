Профучастников обяжут рассказывать о рисках финансовых продуктов

Брокеры, дилеры и УК должны будут информировать о рисках, расходах и отсутствии гарантии дохода

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Профучастники должны будут информировать клиентов о характеристиках продукта, его рисках и расходах, которые может понести клиент Евгений Разумный / Ведомости

Профучастников обяжут придерживаться стандарта продажи финансовых продуктов – проект документа разработали и опубликовали на своих сайтах Национальная финансовая ассоциация (НФА) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), в разработке также участвовал Центробанк.

Профучастники должны будут информировать клиентов о характеристиках продукта, его рисках и расходах, которые может понести клиент, следует из проекта. Кроме того, они будут обязаны предупредить, что инвестиции не застрахованы государством, а доход не гарантирован. Помимо этого, профучастники должны будут избегать советов клиентам по поводу того, насколько тот или иной инструмент соответствует интересам клиента. Предложения по стандарту принимаются до 30 августа, утвердить его планируется в сентябре 2019 г.