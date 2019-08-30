ЦБ объединит санируемые им МИнБ и Вокбанк

Евгений Разумный / Ведомости

ЦБ решил присоединить к Московскому индустриальному банку (МИнБ) нижегородский Вокбанк, говорится в сообщении регулятора. Оба банка сейчас находятся на санации в Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ принадлежит 99,99% их акций.

Принимая во внимание небольшой размер Вокбанка, необходимость дополнительных затрат и отсутствие перспектив для его самостоятельного развития, регулятор принял решение о его присоединении к МИнБу, пояснил представитель ЦБ. Кроме того, местонахождение Вокбанка и его дополнительных офисов комплементарно МИнБу и позволит ускорить развитие его региональной сети, отметил он.

ЦБ забрал МИнБ на санацию в январе. Банк не смог самостоятельно преодолеть трудности, появившиеся из-за финансирования девелоперских и промышленных проектов, объяснял тогда регулятор. На тот момент МИнБ занимал 33-е место по активам (320,5 млрд руб.). На начало июля дыра в банке составила 94 млрд руб., рассказывал первый зампред ЦБ Василий Поздышев.

В июле регулятор докапитализировал банк на 128,7 млрд руб., выкупив его допэмиссию. ЦБ также предоставил МИнБу депозит на 39,9 млрд руб. для поддержания ликвидности, банк должен вернуть его до конца года.

Вокбанк перешел в ФКБС в апреле, когда отозвали лицензию у его материнского «Тройка-Д банка». В августе ЦБ выкупил его допэмиссию на 2,73 млрд руб. Регулятор хотел продать акции Вокбанка, но не получил обращений, говорится в пресс-релизе.

МИнБ тоже планируется продать, говорил Поздышев в июле. Но перед этим необходимо провести претензионно-взыскательные мероприятия и восстановить операционную прибыльность банка, а это займет не менее 1–1,5 года, предупреждал он.

Присоединение Вокбанка к МИнбу вполне логично, считает аналитик рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. С учетом незначительных размеров Вокбанка будет намного эффективнее санировать его на платформе более крупного банка, так как отдельная банковская лицензия – это значительные дополнительные расходы, в том числе на подготовку обязательной отчетности, объясняет он: «Интеграция же позволит экономить в том числе на механизмах взыскания проблемной задолженности, а также иных функциях, которые сейчас могут дублироваться». С точки зрения масштабов будущего банка ситуация не сильно изменится, указывает Доронкин. Если бы слияние прошло сегодня, то активы объединенного банка, по его оценке, составили бы около 320 млрд руб., а капитал – 27 млрд руб.

Реорганизация не ускорит продажу объединенного банка, убеждена аналитик АКРА Ирина Носова: «Сейчас, в условиях экономического спада и санкций, в принципе очень мало покупателей, и даже устойчивые банки покупают с большим дисконтом». Скорее всего, влияние присоединения на срок продажи и цену будет незначительным, полагает она.

В ближайшее время МИнБ разработает стратегию развития на следующие несколько лет, указано в его отчетности по МСФО, опубликованной в пятницу. Планируется, что стратегия будет сформирована и опубликована до конца 2019 г., передал в ответ на запрос «Ведомостей» руководитель временной администрации МИнБа Роман Романенко. Сейчас банк оптимизирует филиальную сеть и среди прочего тестирует новые программы кредитования, добавил он.

ЦБ не первый раз решает объединить санируемые им банки. В 2018 г. были объединены «ФК Открытие» и Бинбанк. На санацию объединенного банка потребуется меньше средств, при этом он быстрее станет рентабельным и, соответственно, его можно будет быстрее продать, объяснял предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.