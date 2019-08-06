Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4871 от 07.08.2019 под заголовком: Банковский «центр управления полетами»

ЦБ обнаружил в санируемом МИнБе «центр управления полетами» за 80 млрд рублей

Забирая банк, регулятор не видел в нем «ничего криминального»

ЦБ обнаружил в санируемом Московском индустриальном банке (МИнБ) «единый центр управления полетами», рассказал «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев, отвечая на вопрос о том, есть ли у ЦБ претензии по этой санации. «После входа в банк временной администрации ФКБС около 50 заемщиков, которые вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность, перестали обслуживать свои долги. Временная администрация выяснила, что всю финансовую отчетность для этих заемщиков готовила и, по сути, управление их финансовыми потоками вела одна и та же компания – УК «Инвестиции. Финансы. Капитал» (ИФК)», – рассказал он.

Гендиректором ИФК работал заместитель главного бухгалтера банка – по совместительству, сообщил Поздышев, а в помещении МИнБа нашли сервер этой компании. «Похоже на то, что все эти заемщики управлялись так называемым «единым центром управления полетами», который находился в банке», – заключил он: ЦБ говорил, что дисбаланс между активами и пассивами МИнБа составляет 94 млрд руб. – «около 80 млрд руб. приходится именно на этих заемщиков».

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