ЦБ не предусмотрел получения денег при возврате товара, оплаченного через СБП

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Центробанк обещает доработать Систему быстрых платежей, чтобы можно было возвращать деньги Максим Стулов / Ведомости

Оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) тестирует несколько крупных магазинов, однако пока с помощью ее нельзя получить деньги назад в случае отказа от товара. СБП по задумке ее оператора, ЦБ, должна стать альтернативой более дорогому для торговцев приему платежей с помощью банковских карт. Пока она позволяет людям переводить деньги друг другу по номеру телефона. Следующий этап – оплата покупок в магазинах, ее тестируют «М.видео-Эльдорадо», Wildberries, «Детский мир», «220 вольт», re:Store и др.

Оплатить покупки с помощью СБП можно будет, отсканировав QR-код торговой точки через мобильное приложение банка. Покупателю надо будет ввести в приложении сумму – и его банк спишет со счета деньги и переведет на счет магазина. QR-код может быть динамическим, тогда сумму не придется вбивать вручную.