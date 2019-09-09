ЦБ не предусмотрел получения денег при возврате товара, оплаченного через СБП
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) тестирует несколько крупных магазинов, однако пока с помощью ее нельзя получить деньги назад в случае отказа от товара. СБП по задумке ее оператора, ЦБ, должна стать альтернативой более дорогому для торговцев приему платежей с помощью банковских карт. Пока она позволяет людям переводить деньги друг другу по номеру телефона. Следующий этап – оплата покупок в магазинах, ее тестируют «М.видео-Эльдорадо», Wildberries, «Детский мир», «220 вольт», re:Store и др.
Оплатить покупки с помощью СБП можно будет, отсканировав QR-код торговой точки через мобильное приложение банка. Покупателю надо будет ввести в приложении сумму – и его банк спишет со счета деньги и переведет на счет магазина. QR-код может быть динамическим, тогда сумму не придется вбивать вручную.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}