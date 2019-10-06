Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4914 от 07.10.2019 под заголовком: Страх перед Конституцией

Суд счел положения страхового закона неконституционными

ЦБ злоупотребил нормами права при отзыве лицензии у страховщика «Респект»

«Наделение Банка России полномочием действовать властно – обязывающим образом правомерно в той степени, в какой такие действия не отменяют и не умаляют права добросовестных участников», – говорится в постановлении Арбитражного суда Москвы о признании недействительными приказов ЦБ об отзыве лицензий у страховой компании «Респект» и назначении там временной администрации. Решение по иску владельца «Респекта», «Русстройпроекта», суд вынес 13 сентября. ЦБ оспорит это решение, указал его представитель и других комментариев не дал.

«Респект» был крупнейшим (около 70% рынка) страховщиком ответственности застройщиков, пока в декабре 2018 г. ЦБ не запретил ему работать на этом рынке, а в мае не отозвал лицензию: страховщик практически не вел выплат, систематически нарушал права и законные интересы потребителей. «Респект» вместе с «Наско», «Ангарой» «Опорой» и «Трудстрахом» входил в неформальную страховую группу, а в «согласованных действиях» их руководства и собственников ЦБ выявил признаки вывода активов. Четыре компании связывают с Александром Кондратенковым: сам он это отрицает, в отношении его возбуждено уголовное дело.

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