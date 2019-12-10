Аветисян не смог защитить деловую репутацию

К порочащим свою деловую репутацию сведениям Аветисян отнес «незаконное воздействие на следствие при возбуждении уголовного дела против Калви и его аресте посредством партнера Шерзода Юсупова» (по его заявлению в ФСБ было возбуждено уголовное дело), говорится в решении суда. Аветисян также счел порочащей информацию о своем знакомстве с помощником президента Андреем Белоусовым и другими влиятельными лицами. В пример порочащей его репутацию информации он привел такие фрагменты статьи: «По мнению самого инвестора, в его аресте был заинтересован акционер банка «Восточный» Артем Аветисян», «...такой макроэкономист, как Белоусов, в итоге не выступил в поддержку Майкла Калви. Выходит, это косвенно можно рассматривать как полное согласие с действиями Аветисяна и, учитывая их крепкую дружбу, то и возможную помощь? Тогда возникает вопрос: а знал ли сам Белоусов об истинных причинах ареста Калви или же он просто доверился Аветисяну?».