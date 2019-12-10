Аветисян не смог защитить деловую репутацию
Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск основного владельца банка «Восточный» Артема Аветисяна к изданию «Аргументы недели». Аветисян просил суд признать порочащей деловую репутацию мартовскую статью «Кто заказал Калви? Об особых отношениях Артема Аветисяна и Андрея Белоусова», говорится в мотивировочной части решения суда. В статье сообщается, что возбуждение уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви было организовано Аветисяном благодаря его знакомствам с высокопоставленными лицами. Там также сообщается о совершении Аветисяном фиктивных сделок по выводу денег из «Юниаструм банка» перед его слиянием в 2017 г. с «Восточным».
К порочащим свою деловую репутацию сведениям Аветисян отнес «незаконное воздействие на следствие при возбуждении уголовного дела против Калви и его аресте посредством партнера Шерзода Юсупова» (по его заявлению в ФСБ было возбуждено уголовное дело), говорится в решении суда. Аветисян также счел порочащей информацию о своем знакомстве с помощником президента Андреем Белоусовым и другими влиятельными лицами. В пример порочащей его репутацию информации он привел такие фрагменты статьи: «По мнению самого инвестора, в его аресте был заинтересован акционер банка «Восточный» Артем Аветисян», «...такой макроэкономист, как Белоусов, в итоге не выступил в поддержку Майкла Калви. Выходит, это косвенно можно рассматривать как полное согласие с действиями Аветисяна и, учитывая их крепкую дружбу, то и возможную помощь? Тогда возникает вопрос: а знал ли сам Белоусов об истинных причинах ареста Калви или же он просто доверился Аветисяну?».
Аветисян посчитал недостоверным указание в статье на якобы вывод денег из «Юниаструм банка».
Статья, по мнению Аветисяна, является сообщением недостоверных и порочащих бизнесмена сведений о возбуждении уголовного дела вследствие незаконного давления на следственные органы с использованием личных отношений с представителями органов власти. Он потребовал от «Аргументов недели» опубликовать опровержение.
Как оспариваемые Аветисяном фрагменты, так и вся статья в целом содержит следующие ссылки: «Сам Майкл Калви утверждает...», «По словам Калви», «В телеграмм-каналах ходит версия...», «Некоторые обозреватели напоминают...», «Как пишут СМИ...», указал суд. При этом, как объяснил ответчик, Калви свои заявления сделал в ходе судебного заседания в день своего ареста – 15 февраля, о чем сразу же в своих статьях сообщили ряд ведущих информагентств и СМИ. Кроме того, оспариваемые фрагменты содержат размышления и рассуждения автора статьи, вызванные сообщениями СМИ об очень сжатых сроках проведения доследственной проверки и возбуждения уголовного дела против Калви.
Оспариваемые Аветисяном фразы не содержат информации о каком-либо факте, а представляют собой ряд оценочных суждений в форме сравнения, критики, субъективного анализа и предположений, пришел к выводу судья. В статье содержатся также личные суждения автора по поводу сложившейся ситуации, что является субъективным мнением, либо цитируется и обобщается информация, ранее опубликованная в СМИ.
При этом, продолжает судья, сами по себе высказывания, даже если они воспринимаются истцом негативно, не подлежат опровержению в судебном порядке и не могут служить основанием для привлечения СМИ к ответственности: стилистика и манера изложения оспариваемой информации являются лишь формой выражения мнения ответчика. Оспариваемые фразы ответчика носят оценочный характер и выражают критическое субъективное мнение ответчика о деятельности истца.
«Ведомости» направили запрос Артему Аветисяну.