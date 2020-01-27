Курс рубля упал из-за распространения коронавируса

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае составило 2794 человека, 80 человек умерло. Несколько случаев заболевания было также зафиксировано за пределами страны, в том числе три во Франции и два в США. В России пока не было зафиксировано ни одного случая заражения.