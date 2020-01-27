Курс рубля упал из-за распространения коронавируса
Курс рубля в понедельник ослаб по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 41 коп. к уровню предыдущего закрытия, до 62,48 руб. Евро подорожал до 68,95 руб. (+ 47 коп.).
Основной фактор ослабления рубля – общее снижение аппетита к риску из-за ускоренного распространения коронавируса в Китае, объясняет главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. При этом реакция российской валюты остается весьма сдержанной, считает он.
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич также отмечает, что новости о коронавирусе продолжают оказывать давление на рынки, что негативно влияет на отношения инвесторов к широкому спектру рисковых активов от акций до валют и сырьевых товаров, включая нефть. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала более чем на 2% – до $59,3 за баррель.
Кроме снижения цен на нефть и ослабления валют развивающихся рынков из-за коронавируса на рубль оказывают давление и другие внешние факторы, добавляет Зварич. Среди них повышенный ежедневный объем покупки валюты по бюджетному правилу. «Также отметим, что сегодня пройдет пик налоговых выплат, в результате чего российская валюта потеряет поддержку со стороны экспортеров», – говорит Зварич.
Снижение рубля не стало сюрпризом, отмечает старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова. Азиатские фондовые рынки в понедельник утром закрылись в сильном минусе, сводный фондовый индекс Шанхая и Шэньчжэня упал на 3,1%. Торгующиеся сейчас европейские площадки показывают снижение более чем на 2%. По мнению Наумовой, давление на рубль может сохраниться до тех пор, пока волатильность на фондовых рынках, связанная с коронавирусом, не утихнет.
Аналатики Sberbank CIB ожидают, что рискованные активы продолжат падение сегодня в течение дня из-за распространения коронавируса, и рубль может ослабнуть до 62,6 руб./$.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае составило 2794 человека, 80 человек умерло. Несколько случаев заболевания было также зафиксировано за пределами страны, в том числе три во Франции и два в США. В России пока не было зафиксировано ни одного случая заражения.
В подготовке материала участвовали Анна Третьяк и Екатерина Литова