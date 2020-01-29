«Открытие» включилось в спор о необходимости банковских отделений

Несмотря на это, в «Тинькофф» работает больше людей, чем в Альфа-банке, – 25 000 и 23 000 человек соответственно, парировал Авен. «Здесь нечем гордиться», – признавал Тиньков, добавляя, что в его банке работают 28 000 человек, из которых 3000 банкиров, а остальные выполняют сервисные функции. У «Тинькофф» в штате 13 000 человек, и еще 10 000 человек – это отдельная «сущность», удаленные операторы в облачном колл-центре, которые подключаются и работают по мере желания и необходимости, разъяснил позже «Ведомостям» представитель банка: иногда это несколько часов в месяц.