«Открытие» включилось в спор о необходимости банковских отделений
Одна из крупных инвестиций банка «Открытие» за 2019 г. – в развитие офисной сети. Банк инвестировал в них 3,9 млрд руб., рассказал предправления «Открытия» Михаил Задорнов. Он не считает, что эти деньги потрачены зря: «Мы прекрасно понимаем, что люди будут пользоваться этим каналом, долго еще будут им пользоваться». Следуя этому, «Открытие» обновило в минувшем году 80 офисов, открыло почти 40 новых и вышло в три региона – на Камчатку, в Якутию и Северную Осетию, отметил Задорнов. Всего у банка 683 офиса.
Необходимость отделений в цифровую эпоху – одна из самых популярных тем для дискуссий банкиров. Райффайзенбанк, например, сделал ставку на дистанционное обслуживание: он закроет четверть отделений – 44 из 174 отделений, говорил в интервью «Ведомостям» предправления Сергей Монин. По его словам, тренд на снижение клиентского трафика в отделениях усиливается: за последний год средний клиент Райффайзенбанка на 60% чаще стал пользоваться онлайн-каналами и на 30% реже ходить в отделения. Газпромбанк, наоборот, верит в клиентские отделения и планирует в 2020 г. открыть более 100 отделений по всей России. Сейчас у него более 370 офисов.
О том, нужны ли банкам отделения, спорили прошлой осенью основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков и совладелец Альфа-банка Петр Авен. Физические отделения продолжат существовать, потому что людям нужно живое общение, уверен Авен. У Тинькова противоположная позиция: банковских отделений быть не должно – это модель будущего. У его банка отделений никогда не было.
Несмотря на это, в «Тинькофф» работает больше людей, чем в Альфа-банке, – 25 000 и 23 000 человек соответственно, парировал Авен. «Здесь нечем гордиться», – признавал Тиньков, добавляя, что в его банке работают 28 000 человек, из которых 3000 банкиров, а остальные выполняют сервисные функции. У «Тинькофф» в штате 13 000 человек, и еще 10 000 человек – это отдельная «сущность», удаленные операторы в облачном колл-центре, которые подключаются и работают по мере желания и необходимости, разъяснил позже «Ведомостям» представитель банка: иногда это несколько часов в месяц.
«Тинькофф» планирует снижать число выполняющих сервисные функции при помощи искусственного интеллекта, который будет заменять рутинные функции, говорил Тиньков осенью. Пока, впрочем, до этого далеко: в прошлом году банку пришлось извиняться за своего голосового помощника Олега, который в ответ на обращение клиента о проблемах с touch ID ответил в чате «пальцы бы вам отрезать».