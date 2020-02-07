В Следственном комитете не нашли уголовное дело популярного трейдера
В марте 2019 г. Следственный комитет России (СКР) повторно завел уголовное дело против трейдера Элвиса Марламова, которого ЦБ обвиняет в инсайдерской торговле. Но внезапно выяснилось, что в автоматизированном информационном комплексе СКР невозможно найти сведений о каких-либо уголовных делах и материалах проверок, в которых фигурировал бы Марламов.
В январе СКР таким образом ответил Советскому районному суду Красноярска: в декабре судья запросил у следователей материалы проверки ЦБ в отношении Марламова для объективного рассмотрения иска последнего. Не нашлось у СКР и самого акта проверки ЦБ.
«Ведомости» ознакомились с копией ответа СКР, подлинность документа подтвердил управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов, чья фирма представляет интересы Марламова в суде.
Марламов обратился в суд с иском против самого ЦБ в июле 2019 г.: трейдер просит суд истребовать у регулятора материалы проверки, признать обвинение в инсайдерской торговле незаконным, а информационное сообщение о факте инсайдерской торговли на сайте ЦБ – не соответствующим действительности.