В Следственном комитете не нашли уголовное дело популярного трейдера

В марте 2019 г. Следственный комитет России (СКР) повторно завел уголовное дело против трейдера Элвиса Марламова, которого ЦБ обвиняет в инсайдерской торговле. Но внезапно выяснилось, что в автоматизированном информационном комплексе СКР невозможно найти сведений о каких-либо уголовных делах и материалах проверок, в которых фигурировал бы Марламов.