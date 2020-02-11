Банки начинают новый раунд снижения ставок ипотеки
Банки начинают новый раунд снижения ставок ипотеки. Об улучшении условий базовых программ ипотечного кредитования сегодня объявили сразу два крупных розничных банка – ВТБ и Альфа-банк.
С 11 февраля ВТБ снижает ставки по всей линейке ипотечных программ на 0,5 процентного пункта (п. п.), говорится в сообщении банка. Кредит на готовое и строящееся жилье теперь выдается по ставке от 7,9% годовых, на рефинансирование действующей ипотеки другого банка – под 8,5%.
Ипотека под 7,9% годовых доступна при первоначальном взносе не менее 50% от стоимости жилья. Скидка от базовой ставки кредита на покупку жилья для зарплатных клиентов ВТБ составит 0,5 п. п., при рефинансировании – 0,2 п. п. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, и первоначальном взносе от 50% действует специальная ставка – 7,8%, отмечает пресс-служба госбанка.
Альфа-банк с 10 февраля снизил ипотечные ставки на 0,4 п. п, сообщила «Ведомостям» его пресс-служба. Минимальная ставка кредитов на покупку строящегося жилья теперь составляет 7,99%, готового на вторичном рынке – 8,39%.