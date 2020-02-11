Банки начинают новый раунд снижения ставок ипотеки

Ипотека под 7,9% годовых доступна при первоначальном взносе не менее 50% от стоимости жилья. Скидка от базовой ставки кредита на покупку жилья для зарплатных клиентов ВТБ составит 0,5 п. п., при рефинансировании – 0,2 п. п. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, и первоначальном взносе от 50% действует специальная ставка – 7,8%, отмечает пресс-служба госбанка.