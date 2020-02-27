Сбербанк заработал 845 млрд рублей чистой прибыли за прошлый год

Чистые процентные доходы Сбербанка выросли на 1,4% до 1,415 трлн руб. по сравнению с 2018 г., комиссионные – на 13,6% до 497,9 млрд руб. Но одновременно быстро растут и операционные расходы Сбербанка – на 10,2% за прошлый год до 724,6 млрд руб. Банк объясняет это в основном ростом расходов на IT в связи с переходом на новую технологическую платформу. В развитие экосистемы Сбербанк вложил в прошлом году 80 млрд руб., сообщил Греф. Отношение расходов к доходам за прошлый год выросло на 0,6 п. п. до 35,8%. Сейчас это на уровне прогнозов менеджмента, который пересмотрел свои ожидания в середине 2019 г. Ранее банк предполагал, что этот показатель будет на уровне 33,2–33,7%.