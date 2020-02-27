Сбербанк заработал 845 млрд рублей чистой прибыли за прошлый год
В 2019 г. Сбербанк заработал 845 млрд руб. чистой прибыли – на 1,6% больше, чем годом ранее, по данным его международной отчетности.
На результате сказался убыток от продажи турецкого DenizBank в размере 69,8 млрд руб. Он образовался из-за курсовых разниц и уплаты налога на прибыль в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, объяснил банк в презентации. Без влияния этой сделки чистая прибыль Сбербанка (от продолжающейся деятельности) составляет 914,8 млрд руб., подчеркивает банк.
Чистая прибыль Сбербанка за IV квартал оказалась выше ожиданий аналитиков: 212 млрд руб. против консенсуса в 196,1 млрд (по данным Refinitiv). Этому в том числе способствовало снижение отчислений в резервы на 22,4% по сравнению с предыдущим кварталом до 42,8 млрд руб. Это связано с улучшением качества кредитного портфеля банка и сезонным ростом платежеспособности заемщиков в конце года, указывает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Доля проблемных кредитов (так называемой третьей стадии) у Сбербанка снизилась за октябрь – декабрь с 7,9 до 7,5%.
Половину прибыли 2019 г. Сбербанк направит на дивиденды, пообещал его предправления Герман Греф на телеконференции с инвесторами. По его словам, менеджмент предложит это наблюдательному совету банка – сделать это сейчас позволяет уровень достаточности базового капитала в 13,4%. Дивидендная политика Сбербанка разрешает ему направлять 50% прибыли на дивиденды по достижении достаточности капитала 12,5%. В прошлом году по итогам 2018 г. Сбербанк направил на выплаты дивидендов 43,5% чистой прибыли, или 361,4 млрд руб.
Чистые процентные доходы Сбербанка выросли на 1,4% до 1,415 трлн руб. по сравнению с 2018 г., комиссионные – на 13,6% до 497,9 млрд руб. Но одновременно быстро растут и операционные расходы Сбербанка – на 10,2% за прошлый год до 724,6 млрд руб. Банк объясняет это в основном ростом расходов на IT в связи с переходом на новую технологическую платформу. В развитие экосистемы Сбербанк вложил в прошлом году 80 млрд руб., сообщил Греф. Отношение расходов к доходам за прошлый год выросло на 0,6 п. п. до 35,8%. Сейчас это на уровне прогнозов менеджмента, который пересмотрел свои ожидания в середине 2019 г. Ранее банк предполагал, что этот показатель будет на уровне 33,2–33,7%.
Количество активных розничных клиентов Сбербанка выросло за год еще на 3 млн до 96 млн человек, приводятся в пресс-релизе слова Грефа. Ежедневная аудитория цифровых каналов банка достигла 24 млн. А к концу года более 6 млн клиентов использовали Сбербанк ID единым логином для доступа к сервисам партнеров экосистемы, перечислял Греф.
Уже 56% потребительских кредитов Сбербанк продает через цифровые каналы, годом ранее показатель был на уровне 44%. В том числе это помогло банку увеличить портфель потребительских кредитов на 25,8% до 2,63 трлн руб.
А весь розничный кредитный портфель банка за прошлый год вырос на 16,8% до 7,88 трлн руб., корпоративный, напротив, снизился на 3,2% до 13,86 трлн руб. Средства корпоративных клиентов снизились на 0,5% до 7,36 трлн руб., розничных – выросли на 5,3% до 14,2 трлн руб.