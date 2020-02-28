Стоимость Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 г., свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Стоимость майских фьючерсов Brent на 12:31 мск снизилась на 4,3% до $49,61 за баррель. К этому времени нефть марки WTI с поставкой в апреле в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже подешевела на 4,4% до $45,02 за баррель.
Последний раз Brent стоила менее $50 за баррель 26 декабря 2018 г., до этого стоимость барреля ниже $50 была зафиксирована в августе 2017 г.
Как отмечает Bloomberg, стоимость обоих сортов снижается шестые торги подряд. Падение с начала недели составляет 14% и является максимальным с 2011 г. Причиной снижения цен агентство называет быстро распространяющийся коронавирус, который «взбудоражил мировые рынки», а также слухи о том, что ОПЕК и ее партнеры могут заключить сделку для поддержания цен. По информации источника Bloomberg, картель и его партнеры демонстрируют приверженность достижению соглашения, так как вирус приводит к замедлению мировой экономики. Совокупный объем добычи стран, входящих в ОПЕК, уже находится на самом низком уровне с 2009 г., уточняет Bloomberg. По данным агентства, Саудовская Аравия настаивает на более масштабных сокращениях добычи за последние несколько лет, Россия же по данному вопросу занимает более осторожную позицию. В частности, королевство хочет добиться сокращения добычи ОПЕК+ еще на 1 млн баррелей в сутки, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее техническая группа ОПЕК+ рекомендовала сократить производство нефти на 600 000 баррелей в день.
Переговоры ОПЕК+ запланированы на 5–6 марта.