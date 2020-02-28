Стоимость Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года

Как отмечает Bloomberg, стоимость обоих сортов снижается шестые торги подряд. Падение с начала недели составляет 14% и является максимальным с 2011 г. Причиной снижения цен агентство называет быстро распространяющийся коронавирус, который «взбудоражил мировые рынки», а также слухи о том, что ОПЕК и ее партнеры могут заключить сделку для поддержания цен. По информации источника Bloomberg, картель и его партнеры демонстрируют приверженность достижению соглашения, так как вирус приводит к замедлению мировой экономики. Совокупный объем добычи стран, входящих в ОПЕК, уже находится на самом низком уровне с 2009 г., уточняет Bloomberg. По данным агентства, Саудовская Аравия настаивает на более масштабных сокращениях добычи за последние несколько лет, Россия же по данному вопросу занимает более осторожную позицию. В частности, королевство хочет добиться сокращения добычи ОПЕК+ еще на 1 млн баррелей в сутки, пишет Financial Times со ссылкой на источники.