Российский рынок начал неделю с падения
Российский рынок вслед за мировыми вернулся к снижению. Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 4,1% до 2235,54 пункта (п.), индекс РТС – на 5,2% до 876,14 п. Рубль также снизился – на 1,07 руб. к доллару – до 81 руб./$, к евро – на 1,48 руб. до 86,88 руб.
Наш рынок движется вместе с мировыми. Азиатские фондовые рынки также начали неделю с падения. Индекс Shanghai Composite к 9.45 мск терял почти 3%, гонконгский Hang Seng – 4,9%, южнокорейский Kospi – 5,3%. Исключение – японский Nikkei 225, прибавивший 2%. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 3,5%. Рынок ожидает глобальной рецессии из-за снижения деловой активности: она уже началась, заявил 31 из 41 экономиста, опрошенного Reuters.
Нефтяные котировки в начале торгов падали более чем на 8% на Лондонской межконтинентальной бирже, но к 9.45 мск стоимость нефти Brent скорректировалась до $26,24 за баррель (-2,8%).
Настроения на рынках по-прежнему определяют сообщения о распространении коронавируса, говорит главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. США по числу заболевших вышли на третье место и опасения относительно влияния вируса и мер борьбы с ним на американскую экономику давят многие активы, полагает он: «Пока не пройден пик заболеваемости и не ясны ценовые ориентиры бумаг, мало у кого из игроков хватит смелости рискнуть и делать массовые покупки, поэтому пока они предпочитают выходить из рисковых активов в защитные». В таких условиях полноценный разворот рынков маловероятен, даже несмотря на меры, принимаемые правительствами и центробанками, которые разными инструментами смягчают денежно-кредитную политику и вводят программы по стимулированию экономики. По мнению Зварича, индекс Мосбиржи в начале дня может упасть до 2200 п., а при сохранении негативных настроений на других площадках может приблизиться и к отметке 2100 п.
«Пессимизм и не уходил с рынков», – констатирует старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. Число заболевших растет по экспоненте, особенно в США, а это означает новые ограничения для борьбы с вирусом и, соответственно, больший удар по экономике, говорит он. Так, председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард накануне заявил, что безработица в США может через несколько месяцев достичь 30%, указывает Суверов. Кроме того, пакет мер для стимулирования экономики США на $1,4 трлн в связи с ситуацией с коронавирусом не прошел процедурное голосование в сенате.