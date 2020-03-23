Российский рынок начал неделю с падения

Настроения на рынках по-прежнему определяют сообщения о распространении коронавируса, говорит главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. США по числу заболевших вышли на третье место и опасения относительно влияния вируса и мер борьбы с ним на американскую экономику давят многие активы, полагает он: «Пока не пройден пик заболеваемости и не ясны ценовые ориентиры бумаг, мало у кого из игроков хватит смелости рискнуть и делать массовые покупки, поэтому пока они предпочитают выходить из рисковых активов в защитные». В таких условиях полноценный разворот рынков маловероятен, даже несмотря на меры, принимаемые правительствами и центробанками, которые разными инструментами смягчают денежно-кредитную политику и вводят программы по стимулированию экономики. По мнению Зварича, индекс Мосбиржи в начале дня может упасть до 2200 п., а при сохранении негативных настроений на других площадках может приблизиться и к отметке 2100 п.