Курс доллара снизился на 1 рубль
Во вторник, 24 марта, торги на Московской бирже начались с укрепления рубля. Курс доллара – 78,62 руб. (минус 99 коп.), курс евро – 85,4 руб. (минус 5 коп.).
Официальный курс валют ЦБ на 24 марта: доллар – 80,88 руб., евро – 86,7 руб.
Индекс Мосбиржи к моменту публикации прибавил 4,71% до 2359,47 пункта. К этому времени индекс РТС вырос на 6,85% до 944,33 пункта. Акции российских компаний также поднялись в цене. Больше всего к 10.30 мск на Мосбирже подорожали бумаги «Норникеля» (+7,24%), «Лукойла» (+6,44), «Тинькофф» (+4,89%), «Алросы» (+4,50%), Сбербанка (+4,20%) и ВТБ (+4,19%).
Азиатские фондовые рынки во вторник также росли с открытия торгов. Индекс Shanghai Composite прибавил 2,34%, гонконгский Hang Seng – 4,5%, южнокорейский Kospi – 8,6%, японский Nikkei 225 во вторник вырос на 7,04%. Фьючерсы на S&P 500 растут на 4,44%.
Цены на нефть также показывают положительную динамику на торгах на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. На 10.32 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на 4% до $28,11 за баррель. Баррель нефти WTI с поставкой в мае к этому времени стоил $24,53, подорожав на 5,01%.
К полудню курс доллара снижался на 70 коп. до 78,89 руб., курс евро – на 9 коп. до 85,39 руб. Индекс Мосбиржи к этому времени рос на 5,88% до 2385,87 пункта, индекс РТС – на 7,83% до 953,9 пункта.
Перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон, объяснил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Укрепление валют развивающихся стран будет способствовать покупкам в рубле, отметил он.
«Цены на нефть продолжают начатое накануне повышение, а настроения на мировых фондовых площадках заметно улучшились», – считает аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова. Нефтяные фьючерсы утром растут примерно на 4–5%, продолжая начатое накануне повышение, добавила она. Котировки Brent стремятся к $29, а WTI – к $25 в соответствии с коррекцией и восстановлением общемирового оптимизма, уточнила эксперт. Инвесторы помнят об обещаниях США вмешаться в ценовое противостояние России и Саудовской Аравии, добавила она. Кроме того, благоприятное влияние на настроения оказывают принятые ФРС меры по поддержке рынка, считает Кожухова.
Говорить об окончании девальвации российской валюты рано, уверен аналитик «Алор брокера» Алексей Антонов. В пользу рубля играет фактор приостановки распродаж ОФЗ, добавил он. Антонов считает, что Россию ждет еще как минимум один мощный удар по нефтяным ценам и снижение суверенного рейтинга России. Поэтому в среднесрочной перспективе эксперт оценивает ситуацию с курсом рубля негативно. По мнению Кожуховой, пессимизм может вернуться на рынки уже во второй половине дня – после выхода потенциально слабых данных по деловой активности Европы и США.