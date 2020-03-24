Курс доллара снизился на 1 рубль

Говорить об окончании девальвации российской валюты рано, уверен аналитик «Алор брокера» Алексей Антонов. В пользу рубля играет фактор приостановки распродаж ОФЗ, добавил он. Антонов считает, что Россию ждет еще как минимум один мощный удар по нефтяным ценам и снижение суверенного рейтинга России. Поэтому в среднесрочной перспективе эксперт оценивает ситуацию с курсом рубля негативно. По мнению Кожуховой, пессимизм может вернуться на рынки уже во второй половине дня – после выхода потенциально слабых данных по деловой активности Европы и США.