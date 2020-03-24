Qiwi сворачивает работу банка для хипстеров

Qiwi с августа прошлого года искала покупателей на убыточный Рокетбанк, заявив, что инвестиционный профиль банка и требования к финансированию не соответствуют аппетиту компании к риску. За 2019 г. убыток Рокетбанка вырос более чем вдвое – до 2,3 млрд руб. Qiwi прогнозирует, что в этом году убыток Рокетбанка не превысит 1,5 млрд руб. В рубрике «часто задаваемые вопросы» банк объясняет клиентам, что все еще есть надежда, что банк кто-то купит: «Кстати, если у вас найдётся знакомый инвестор, подкиньте ему идейку».