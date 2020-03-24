Qiwi сворачивает работу банка для хипстеров
«Мы не смогли найти подходящего покупателя для Рокетбанка, и в результате совет директоров решил свернуть операции банка», — говорится в примечании к годовой отчетности Qiwi, на лицензии которой сейчас работает банк. «Рокет» отменит программу лояльности, с 1 апреля отменит бесплатные тарифы или повысит комиссии, сократит персонал, прекратит прием вкладов. Все это должно привести к существенному уменьшению числа клиентов банка, говорится в сообщении Qiwi, свернуть деятельность планируется к концу 2020 г.
Основной продукт Рокетбанка — это дебетовая карта с процентом на остаток и бонусной программой, управление услугами осуществляется через приложение. Гендиректор «Рокетбанка» Анастасия Ускова рассказала vc.ru, что у банка 450 000 активных клиентов замените, плиз, на это: На конец 2019 г. у Рокетбанка было около 370 000 активных клиентов, по данным Qiwi, всего на их балансе было около 13,6 млрд руб.
Qiwi с августа прошлого года искала покупателей на убыточный Рокетбанк, заявив, что инвестиционный профиль банка и требования к финансированию не соответствуют аппетиту компании к риску. За 2019 г. убыток Рокетбанка вырос более чем вдвое – до 2,3 млрд руб. Qiwi прогнозирует, что в этом году убыток Рокетбанка не превысит 1,5 млрд руб. В рубрике «часто задаваемые вопросы» банк объясняет клиентам, что все еще есть надежда, что банк кто-то купит: «Кстати, если у вас найдётся знакомый инвестор, подкиньте ему идейку».
Рокетбанк создали в 2013 г. Олег Козырев, Алексей Колесников, Михаил Провизион и Виктор Лысенко. В 2016 г. они продали его «ФК Открытие». Спустя год банк выкупила Qiwi вместе с активами другого цифрового банка – «Точка» – за 700 млн руб.
За Рокетбанком пристально следил Олег Тиньков (основатель «Тинькофф»), называвший его банком для хипстеров и регулярно высказывавшийся о проекте. «Смузи-Банк! да пора переименовать, а то до нового раунда не дожить РокетБанку :-)» , — писал он в 2015 г. Позднее он написал в Facebook, что готов заплатить за Рокетбанк $1 млн, а спустя какое-то время он опустит цену до 1 руб. Рокетбанк назвал предложение несерьезным и запустил компьютерную игру «Помоги Олегу собрать миллион», в которой велосипедист собирает пачки пельменей «Дарья», бутылки пива и карты «Тинькофф» – игра отсылает к бизнесам Тинькова.
Во вторник компании сообщили о совместной акции: клиенты Рокетбанка смогут перейти на обслуживание в «Тинькофф» с сохранением бонусов (им начислялись рокетрубли в качестве вознаграждения за покупки). Обменять на кэшбэк в «Тинькофф» можно до 2500 рокетрублей по курсу 1 рокетрубль — 1 рубль (в «Рокете» для конвертации нужно накопить 3000 рокетрублей).
Совокупная скорректированная чистая выручка группы QIWI за 2019 г. составила 23,1 млрд руб, увеличившись на 18% по сравнению с 2018 г., скорректированная чистая прибыль – 6,7 млрд руб. (рост 61%).