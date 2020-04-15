Moody’s оценило эффект от переноса выплат дивидендов банками

Несколько системно значимых банков уже заявляли о пересмотре планов по выплате дивидендов. Предправления МКБ Владимир Чубарь говорил на телеконференции с инвесторами, что будет рекомендовать наблюдательному совету не выплачивать дивиденды в связи с текущей макроэкономической ситуацией. Наблюдательный совет «Юникредит банка» перенес решение о выплате 8,12 млрд руб. дивидендов за 2019 г. до конца года. В марте его материнская итальянская группа Unicredit заявила, что приостанавливает выплаты дивидендов и обратный выкуп акций. Материнская структура Райффайзенбанка сообщила, что в соответствии с рекомендациями ЕЦБ и с учетом неопределенности из-за COVID-19 предложение о выплате дивидендов за 2019 г. может быть пересмотрено, когда финансовые последствия коронавируса станут яснее.