Moody’s оценило эффект от переноса выплат дивидендов банками

Moody’s оценило эффект от переноса выплат дивидендов банкамиКапитал понадобится им для компенсации кредитных потерь
Отсрочка или сокращение запланированных дивидендных выплат системно значимыми банками увеличит их возможности по поглощению убытков, говорится в сообщении агентства Moody’s, и поможет справиться с экономической слабостью и ухудшением качества активов. В частности, отсрочка выплат дивидендов только Сбербанком и ВТБ сохранит 71 базисный пункт (б. п.) нормативу достаточности базового капитала (Н20.1), рассчитанному по 11 СЗКО (системно значимым кредитным организациям), говорит аналитик Moody’s Петр Паклин. Это пойдет на пользу всему сектору с учетом вероятного роста объема проблемных кредитов и давления на прибыльность от кредитных потерь, считает он. На конец 2019 г., по расчетам Moody’s, Н20.1 одиннадцати СЗКО составил около 9,8%, что выше минимально допустимого значения в 4,5%.
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли по МСФО за 2019 г., это около 422 млрд руб. Совет ВТБ еще не рассматривал вопрос о выплате дивидендов, но менеджмент банка заявлял, что рассматривает возможность, выплатить акционерам также 50% чистой прибыли ‒ около 101 млрд руб. По подсчетам Moody’s, на 11 СЗКО приходится 72% активов российского банковского сектора, их совокупная чистая прибыль по международным стандартам отчетности за 2019 г. составила 1,3 трлн руб., это 17,3% их базового капитала, или 1,7% их активов, взвешенных с учетом риска (RWA) на начало 2020 г.
ЦБ рекомендовал финансовым компаниям и банкам перенести собрания акционеров на август – сентябрь, дополнительно проанализировать обоснованность распределения прибыли и принимать решение о выплате дивидендов за 2019 г. только при условии достаточного запаса капитала – исходя из необходимости полноценно продолжать деятельность не только на ближайшую, но и на среднесрочную перспективу. Банки, которые пользуются регуляторными послаблениями, должны перенести решение о выплате дивидендов за 2019 г. на осень, позже заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, «нужно время оценить, как ситуация у заемщиков скажется на возможности банков заплатить дивиденды, сколько капитала банкам потребуется».
Несколько системно значимых банков уже заявляли о пересмотре планов по выплате дивидендов. Предправления МКБ Владимир Чубарь говорил на телеконференции с инвесторами, что будет рекомендовать наблюдательному совету не выплачивать дивиденды в связи с текущей макроэкономической ситуацией. Наблюдательный совет «Юникредит банка» перенес решение о выплате 8,12 млрд руб. дивидендов за 2019 г. до конца года. В марте его материнская итальянская группа Unicredit заявила, что приостанавливает выплаты дивидендов и обратный выкуп акций. Материнская структура Райффайзенбанка сообщила, что в соответствии с рекомендациями ЕЦБ и с учетом неопределенности из-за COVID-19 предложение о выплате дивидендов за 2019 г. может быть пересмотрено, когда финансовые последствия коронавируса станут яснее.
Экономическая ситуация ощутимо ухудшилась с начала года, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин, и банкам потребуется создавать дополнительные резервы по кредитам, поэтому дополнительный запас капитала становится актуальнее. Например, в результате выплаты заявленных ВТБ дивидендов в размере 100 млрд руб. нормативы достаточности упали бы примерно на 60 б. п., говорит он, хотя проведение выплат в два этапа, как планировал банк, размыло бы эффект снижения норматива по году.
По мере восстановления экономики и окончания действия послаблений для банков и их заемщиков придется переоценивать кредитный портфель и отражать реальные потери, которые какое-то время будут замаскированы под видом реструктуризаций, говорит управляющий директор по валидации «Эксперта РА» Юрий Беликов, это отложенный стресс капитала. Пока нет оснований ожидать, что крупнейшие банки с ним не справятся, но до этого времени аккумулирование и поддержание буфера капитала куда более оправданны, чем использование этого буфера на дивидендные выплаты, считает он.