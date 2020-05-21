Альфа-банк будет платить клиентам за продвижение своих карт

Программы вроде «Приведи друга» встроены почти во все продукты группы «Тинькофф», напоминает руководитель управления прямых продаж банка Александр Лебединский: это выгодно и текущему клиенту — в подарок можно получить деньги на счет, на баланс телефона, акции компаний в подарок, и новому — он получает бесплатное обслуживание на несколько месяцев и может протестировать продукт. У Рокетбанка до того, как Qiwi решила закрыть проект, основная программа «Приведи друга» была похожа на предложенную Альфа-банком: за приведенного друга клиент получал 500 рокетрублей (равен 1 руб.), а друг столько же за активацию карты. С ноября 2018 г. до конца сентября 2019 г. в «Почта банке» действовала акция «13 пенсия», разработанная специально для привлечения пенсионеров: клиенты, получающие в банке пенсию, получали на счет 8700 руб. за каждые 5 друзей или знакомых, которые переведут свою пенсию в банк. По итогам акции более 25 000 человек перевели в банк свои пенсии, банк выплатил победителям акции почти 24 млн руб.