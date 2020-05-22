Набиуллина не поддержала идею Сечина смягчить банковское регулирование

Для ряда крупных заемщиков, прежде всего естественных монополий, уже применяются пониженные коэффициенты, рассказала председатель ЦБ. Вероятно, речь идет о коэффициентах риска при расчете нормативов Н6/Н25 по аналогии с тем, как это делается при расчете нормативов достаточности капитала, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: при прочих равных в большинстве случаев коэффициент равен 1, но предусмотрены повышенные и пониженные. Однако льготные коэффициенты для естественных монополий ЦБ отменил еще в 2015 г. А в новых мерах послаблений для банков из-за кризиса информации о вводимых обратно льготах для естественных монополий нет, отмечает Беликов. По его словам, неясно на основании чего ЦБ говорит о пониженных коэффициенты к монополиям, разве что имелось в виду «уже планируются к возврату». «Ведомости» запросили ЦБ.