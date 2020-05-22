Набиуллина не поддержала идею Сечина смягчить банковское регулирование

Набиуллина не поддержала идею Сечина смягчить банковское регулированиеЦБ против увеличения рисков банков
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ответила на предложение главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина смягчить банковское регулирование, увеличив для банков лимиты кредитования: ЦБ не видит необходимости менять нормативы максимального риска на одного или группу связанных заемщиков (Н6) и максимального риска на связанные с банком стороны (Н25). Об этом Набиуллина сообщила на пресс-конференции 22 мая.
На прошлой неделе Сечин на встрече с Владимиром Путиным попросил президента повысить кредитные лимиты – это увеличило бы доступность оборотных средств для «Роснефти» и поддержало бы ее инвестиционную программу. Из-за «драматического состояния» нефтяного рынка и в связи с решениями о сокращении добычи компания уменьшит инвестпрограмму на 2020 г. на 200 млрд руб. по сравнению с прошлогодней – до 750 млрд руб. «Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы», – говорил Сечин.
По правилам ЦБ, максимальная сумма, которую банк может выдать компании, зависит от размера его капитала: норматив Н6, максимальный риск на группу связанных заемщиков не должен превышать 25% капитала. Банки также не могут слишком много кредитовать связанные с ними компании – размер максимального риска регулирует норматив Н25, он не должен превышать 20% капитала. Обязательными нормативами – к достаточности капитала, ликвидности и др. – ЦБ регулирует риски банков, обеспечивая стабильность их работы. Ограничение кредитования группы заемщиков не позволяет банку превратиться в кэптивный и слишком сильно зависеть от одного клиента.
Например, капитал Сбербанка – 4,5 трлн руб. на 1 апреля, соответственно, крупнейший банк страны может выдать «Роснефти» максимум 1,1 трлн руб. без учета каких-либо дополнительных корректировок.
Нормативы Н6 и Н25 – «принципиальный элемент» российского банковского регулирования, который поддерживает устойчивость отдельных финансовых институтов, отметила Набиуллина. По ее словам, банки регулируют для себя концентрацию таких рисков еще жестче, чем это позволяют нормативы, потому что понимают, какие риски может создать высокая концентрация на одном заемщике или связанных сторонах. Например, Н6 Сбербанка за 2019 г. вырос с 15,2 до 16,3%, указано в его отчетности по РСБУ. У ВТБ на конец прошлого года Н6 был 16% против 15,9% годом ранее.
Для ряда крупных заемщиков, прежде всего естественных монополий, уже применяются пониженные коэффициенты, рассказала председатель ЦБ. Вероятно, речь идет о коэффициентах риска при расчете нормативов Н6/Н25 по аналогии с тем, как это делается при расчете нормативов достаточности капитала, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: при прочих равных в большинстве случаев коэффициент равен 1, но предусмотрены повышенные и пониженные. Однако льготные коэффициенты для естественных монополий ЦБ отменил еще в 2015 г. А в новых мерах послаблений для банков из-за кризиса информации о вводимых обратно льготах для естественных монополий нет, отмечает Беликов. По его словам, неясно на основании чего ЦБ говорит о пониженных коэффициенты к монополиям, разве что имелось в виду «уже планируются к возврату». «Ведомости» запросили ЦБ.
Кроме того, регулятор перенес на 1 января 2022 г. введение норматива Н30 (концентрация крупных кредитных рисков).
Тем не менее, в Центробанке понимают, что в России есть крупные заемщики и предприятия, которые нуждаются в кредитных деньгах. По мнению Набиуллиной, решить проблему может синдицированное кредитование – оно пока развивается слабо. Распределение рисков между разными кредиторами позволит решить проблему увеличения заимствования для крупных заемщиков и не создаст риски для банков, объяснила Набиуллина. Поможет увеличить кредитование и развитие рынка облигаций для широкого круга инвесторов, не только для банков. Также, по мнению ЦБ, можно использовать и госгарантии. Поэтому, подытожила Набиуллина, принципиально Н6 и Н25 менять не нужно.