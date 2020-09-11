ДТП по европротоколу можно будет оформить онлайн

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов уверен, что появление SDK-модуля позволит ликвидировать разрыв по удобству и использованию цифровых технологий, который до сих пор существовал между владельцами полисов каско и ОСАГО. «Еще несколько лет назад я, как автовладелец и обладатель полиса каско, привык ко всем прелестям удаленного урегулирования убытков. Сейчас мы наблюдаем, как ОСАГО по своему удобству постепенно подтягивается к коммерческим видам страхования, вводя технологии, уже привычные для страхователей каско», – объясняет он. По его мнению, сейчас уже нет технических препятствия для общения автомобилиста и страховой компании только онлайн. «С точки зрения автовладельца все должно быть просто: сделал фото, видео, нажал пару кнопок, получил деньги или направление на сервис, – отмечает Шкуматов. – Единственным фактором, который может испортить весь позитивный эффект, может стать «остаточное явление» каких-то процедур, для которых потребуется приезжать в офис страховой компании. Так что все будет зависеть от того, как реализуют на практике эту отличную идею».