ДТП по европротоколу можно будет оформить онлайн

ДТП по европротоколу можно будет оформить онлайнSDK-модуль позволит решить все вопросы без визита в офис страховой компании
Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил о скором запуске дополнительного модуля в приложении «Помощник ОСАГО», который позволит оформлять ДТП по европротоколу полностью удаленно – через мобильное приложение. После релиза разработки возможен взрывной рост удаленного урегулирования убытков, а со временем изменится отношение ко всей системе обязательной «автогражданки», считают эксперты.
Появление такого сервиса стало особенно актуальным в связи с предстоящим 1 ноября вступлением в силу изменений в правилах ОСАГО, которые допускают оформление европротокола в электронном виде вместо бумажного, даже если у водителей есть разногласия по поводу обстоятельств аварии.
В РСА уточняют, что новый модуль предполагается разработать до конца 2020 г. Но затем его нужно будет интегрировать в мобильные приложения, на что потребуется некоторое время. «Новый модуль – SDK, software development kit, – по сути, библиотека, которая будет внедряться в мобильное приложение и затем в нем использоваться, – объясняет Алексей Самошин, IT-директор РСА. – В «Помощнике ОСАГО» SDK-модуль будет использован для того, чтобы обеспечить пользователям бесшовную связку с сервисом «Госуслуги».
Страховщики с помощью SDK-модуля смогут интегрировать возможность фотофиксации и извещения о ДТП в свои мобильные приложения. «А автовладельцам это даст возможность использовать мобильные приложения своих страховых компаний для урегулирования по ОСАГО», – поясняет Самошин. Им не нужно будет заполнять извещение о ДТП на бумаге и лично обращаться в страховую компанию для предоставления автомобиля к осмотру и написания заявления.
Страховые компании уверены, что запуск нового сервиса даст действительно мощный толчок развитию онлайн-урегулирования страховых событий в ОСАГО. «Благодаря этому мы сможем предоставить автовладельцам бесшовный процесс урегулирования, когда можно будет и заполнить европротокол, и урегулировать убыток без визита в офис и в одном приложении, что упростит и ускорит процесс оформления страхового события», – говорит Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат «Альфастрахования».
Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов уверен, что появление SDK-модуля позволит ликвидировать разрыв по удобству и использованию цифровых технологий, который до сих пор существовал между владельцами полисов каско и ОСАГО. «Еще несколько лет назад я, как автовладелец и обладатель полиса каско, привык ко всем прелестям удаленного урегулирования убытков. Сейчас мы наблюдаем, как ОСАГО по своему удобству постепенно подтягивается к коммерческим видам страхования, вводя технологии, уже привычные для страхователей каско», – объясняет он. По его мнению, сейчас уже нет технических препятствия для общения автомобилиста и страховой компании только онлайн. «С точки зрения автовладельца все должно быть просто: сделал фото, видео, нажал пару кнопок, получил деньги или направление на сервис, – отмечает Шкуматов. – Единственным фактором, который может испортить весь позитивный эффект, может стать «остаточное явление» каких-то процедур, для которых потребуется приезжать в офис страховой компании. Так что все будет зависеть от того, как реализуют на практике эту отличную идею».
Важно и то, что эти новшества не потребуют каких-то дополнительных действий от автовладельцев: как только появится SDK-модуль, страховые компании начнут интегрировать его в свои страховые приложения. «Конечные пользователи даже вряд ли поймут, что возможность урегулировать убытки полностью онлайн – заслуга какого-то модуля», – отмечает Шкуматов.