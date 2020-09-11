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В России появятся страховые детективы

Соответствующие поправки в закон о частной детективной деятельности в России уже рассматривает Госдума
Михаил Сидоров
Страховыми мошенничествами займутся частные детективы /Максим Стулов / Ведомости

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил наделить специалистов, расследующих страховые события, полномочиями частных детективов. Соответствующие поправки в закон о частной детективной деятельности в Российской Федерации, которые сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме, предлагают разделение охранной и детективной деятельности. Страховых детективов предлагается наделить правом на ведение оперативно-розыскной деятельности и определенным процессуальным статусом.

Предлагаемые поправки расширят инструментарий страхового сообщества в борьбе со страховым мошенничеством, уверен вице-президент ВСС Сергей Ефремов. Он напоминает, что в 2019 г. доля возбужденных уголовных дел по заявлениям о событиях с признаками страхового мошенничества составила порядка 19%, а до суда дошло менее 1%. «На наш взгляд, в перспективе расширение полномочий частных детективов может сыграть положительную роль для страховой отрасли», – говорит Ефремов.

Во многих европейских странах запросы страхового сообщества и частных страховых детективов являются обязательными к исполнению, а правоохранительные органы часто привлекают частных детективов к расследованиям страховых случаев, указывает гендиректор СК «Зетта страхование» Игорь Фатьянов. И России, по его мнению, следует перенять из зарубежных практик опыт взаимодействия госорганов со страховщиками и привлеченными частными детективами. «Это позволит многократно повысить раскрываемость случаев страхового мошенничества», – уверен Фатьянов. «Парадоксально, но мошенник имеет право предоставлять те материалы, которые найдет его адвокат, и следователь обязан их рассмотреть, – отмечает он. – Страховщики же этого права лишены, поскольку по закону не являются участниками этого процесса. Поэтому все те материалы, которые мы предоставляем, органы обязаны собирать по второму кругу самостоятельно».

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Вице-президент СК «Ренессанс страхование» Владимир Тарасов тоже выступает за инициативу ВСС. Полиция, на его взгляд, часто вынуждена бросать больше сил на расследование преступлений, которые легче раскрыть, чем страховое мошенничество. Соответственно, помощь страховых детективов может стать большим подспорьем в борьбе с мошенниками.

«В первую очередь стоит придать материалам, которые будут добывать страховые детективы, статус доказательств в рамках уголовного и гражданского судопроизводства. Только в этом случае работа этих детективов будет иметь экономический смысл, – считает Тарасов. – Важнейший вопрос – объем законных полномочий страховых детективов. Сейчас страховая компания не всегда имеет возможность получить фото- и видеоматериалы с камер наружного наблюдения, участвовать в расследовании уголовного дела в связи с хищением автомобиля или опросить свидетелей, чтобы протокол опроса имел доказательственное значение».

Примерно такого же мнения придерживается Петр Катков, начальник отдела по информационной безопасности СК «Абсолют страхование». «В настоящее время мы можем подавать любые запросы, но вот отвечать нам никто не обязан – нет соответствующего закона, – говорит Катков. – Если же на запросы страховых детективов нужно будет обязательно отвечать, то страховые компании смогут быть уверенными, что их не пытаются обмануть».

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Однако некоторые специалисты считают страховых детективов избыточной сущностью. В пресс-службе СК «Росгосстрах» заявили «Ведомостям», что «привлекать страховых детективов для проведения расследования ДТП в сфере ОСАГО нецелесообразно, поскольку количество таких событий достаточно большое, к тому же с этой работой прекрасно справляются службы безопасности страховых компаний».

Александр Гуляев, заместитель генерального директора по защите активов СК «Ингосстрах», считает, что «бездумное копирование западного опыта» в данном случае может обернуться большими проблемами. «Это может привести к перекосам и извращениям, как это случилось с институтом частных коллекторов, отдельные представители которого превратились в бандитские группировки, прикрывающиеся лицензией», – предупреждает он. Поэтому необходимо принять самые жесткие меры для нормативного регулирования института страховых детективов, уверен замглавы «Ингосстраха».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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