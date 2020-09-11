В России появятся страховые детективы

Во многих европейских странах запросы страхового сообщества и частных страховых детективов являются обязательными к исполнению, а правоохранительные органы часто привлекают частных детективов к расследованиям страховых случаев, указывает гендиректор СК «Зетта страхование» Игорь Фатьянов. И России, по его мнению, следует перенять из зарубежных практик опыт взаимодействия госорганов со страховщиками и привлеченными частными детективами. «Это позволит многократно повысить раскрываемость случаев страхового мошенничества», – уверен Фатьянов. «Парадоксально, но мошенник имеет право предоставлять те материалы, которые найдет его адвокат, и следователь обязан их рассмотреть, – отмечает он. – Страховщики же этого права лишены, поскольку по закону не являются участниками этого процесса. Поэтому все те материалы, которые мы предоставляем, органы обязаны собирать по второму кругу самостоятельно».