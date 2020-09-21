Как гасить долги, тратя деньги в магазинах

Монетизация «Скрепки» происходит за счет как кредиторов, так и производителей, говорит представитель сервиса. Кредиторы платят комиссию за использование сервиса как системы лояльности, а производители размещают свои товары в каталоге сервиса и получают доступ к аналитике по бренду и отрасли в целом (например, какие товары покупают, по какой цене, что входит в потребительскую корзину). Первой микрофинансовой компанией, которая подключилась и полностью интегрировалась c сервисом, стала Vivus.ru, в процессе интеграции – «Смсфинанс», пояснил представитель сервиса. «Ведомости» направили запросы в обе компании, однако на момент публикации не получили ответа.