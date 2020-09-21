Как гасить долги, тратя деньги в магазинах

Как гасить долги, тратя деньги в магазинахСервис «Скрепка» переводит кэшбэк кредиторам
Во втором раунде инвестиций «Скрепка» привлекла $1,5 млн от швейцарского фонда Fundwizer Holding AG и его председателя правления – бывшего первого вице-президента ТНК Иосифа Бакалейника. Швейцарский фонд также принимал участие в первом раунде инвестиций, когда в стартап было вложено $200 000, рассказал «Ведомостям» представитель сервиса. Инвестиции в рамках первого раунда были привлечены в феврале 2019 г., уточнил представитель «Скрепки». Они были направлены на разработку первой версии системы, формирование команды и начало тестирования сервиса и приложения, говорит он.
Интерес к «Скрепке» связан с тем, что сервис включает в себя несколько актуальных на сегодня тем – платежные системы, кэшбэки и микрофинансы, рассказал Бакалейник «Ведомостям». У сервиса хорошие перспективы и в дальнейшем он может стать ценным активом на продажу, уверен он.
Идея проекта – объединение программы лояльности кредиторов и производителей товаров повседневного спроса (FMCG), говорит его представитель. «Покупатель – он же заемщик банков или микрофинансовых организаций – открывает приложение, видит, на какие товары сейчас можно получить кэшбэк, составляет список покупок и идет в любой офлайн-магазин. После покупки он сканирует чек в приложении и получает кэшбэк. Этот кэшбэк автоматически направляется на погашение задолженности», – объясняет он.
Первая версия приложения вышла на Android в мае 2019 г. По словам представителя сервиса, приложение изначально тестировали на ограниченной аудитории в тысячу пользователей. В настоящее время приложением регулярно пользуется около 50 000 клиентов.
В приложении представлена продукция крупнейших производителей, убедился корреспондент «Ведомостей», например таких компаний, как Nestle, Nivea, PepsiCo и Wrigleys. Размер кэшбэка на различные категории товаров в приложении различается, при этом его кэшбэк можно получить даже на самые дешевые товары повседневного спроса. Например, при покупке хлеба и кулинарии стоимостью до 100 руб. можно вернуть до 25%, а при покупке яблок на сумму до 200 руб. – до 20%. Минимальный кэшбэк предусмотрен за такие товары, как шоколад и канцелярские товары.
Монетизация «Скрепки» происходит за счет как кредиторов, так и производителей, говорит представитель сервиса. Кредиторы платят комиссию за использование сервиса как системы лояльности, а производители размещают свои товары в каталоге сервиса и получают доступ к аналитике по бренду и отрасли в целом (например, какие товары покупают, по какой цене, что входит в потребительскую корзину). Первой микрофинансовой компанией, которая подключилась и полностью интегрировалась c сервисом, стала Vivus.ru, в процессе интеграции – «Смсфинанс», пояснил представитель сервиса. «Ведомости» направили запросы в обе компании, однако на момент публикации не получили ответа.
Сервис явно ориентирован на категорию пользователей, которых называют «охотниками за скидками», говорит директор по развитию Alipay в России и странах СНГ Богдан Задорожный. В регионах с высокой долей закредитованности населения это может быть весьма востребовано, отмечает он. С другой стороны, рассуждает Задорожный, не каждый заемщик захочет устанавливать себе отдельное приложение, в котором понадобится еще и регистрироваться. По мнению эксперта, такие сервисы логичнее встраивать в банковские приложения. Поэтому повсеместного распространения «Скрепка» не получит, считает Задорожный.
Чтобы убедить пользователя скачивать отдельное приложение и сканировать чеки, понадобятся значительные маркетинговые бюджеты на популяризацию и обучение, отмечает генеральный директор IT-компании «Эвотор» Андрей Романенко. В связи с этим сегодня на рынке кэшбэков представлены в основном продукты банков – и между ними сильная конкуренция, говорит Романенко. Пока пользователи выбирают сервисы кэшбэка не по классическим параметрам (размер скидки и время ее возврата), а как сопутствующую услугу, утверждает он.
В той или иной форме систему кэшбэка используют все крупнейшие торговые сети в рамках программ лояльности, это позволяет увеличить трафик магазинов и обратить внимание покупателей на тот или иной товар, например при проведении промоакций, говорит представитель Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Выбор той или иной площадки для работы остается за конкретной торговой сетью и зависит от условий, предлагаемых сервисом, подчеркивает он.
Финтех-стартапы, ориентированные на массовую аудиторию, показывают неплохие результаты на российском рынке, говорит заместитель генерального директора и инвестиционный директор Российской венчурной компании Алексей Басов. Такие сервисы способны показывать быстрый рост клиентской базы и финансовых показателей, отмечает он. По словам Басова, важным аспектом модели «Скрепки» является ценность для пользователя, которая не предполагает изменения привычных сценариев потребления.