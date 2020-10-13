Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы Эксклюзивно по подписке

Нобелевская премия за самую практичную экономическую теорию

Пол Милгром и Роберт Уилсон доказали практическую выгоду своих моделей аукционов
Александр Апокин Екатерина Шохина
Максим Стулов / Ведомости

Аукционы – один из старейших механизмов организации рынка. Человечество использует их по меньшей мере со времен древнего Вавилона. А в наши дни на аукционные торги выставляются практически все виды товаров и услуг – от свежих цветов до финансовых инструментов, от крабовых лицензий до электроэнергии и радиочастот. Не удивительно, что аукционы привлекают такое внимание ученых-экономистов. «Аукционы повсюду!» – напомнил профессор Университета Лунда Томми Андерссон на официальной церемонии представления в Шведской королевской академии наук новых нобелевских лауреатов – профессоров Стэнфорда Пола Милгрома и Роберта Уилсона.

Однако теоретические основы для современного анализа аукционов были заложены лишь в 1940-е гг., и сегодня это одно из наиболее динамично развивающихся направлений современной микроэкономики. И в немалой степени оно связано с исследованиями, которые в течение нескольких десятилетий вели нобелиаты: 83-летний Уилсон занимается теорией аукционов с конца 1960-х, Милгром (он на 10 лет моложе) – с конца 1970-х. Примечательно, что с 1990 г. это уже восьмая Нобелевская премия за научные достижения, непосредственно связанные с изучением аукционов, причем современники Милгрома (Эрик Маскин, Жан Тироль, Элвин Рот) эту премию уже получили. Теория аукционов, основанная в 1960-е Уильямом Викри (премия 1996 г.) и Джоном Харсаньи (премия 1994 г.), была расширена Робертом Уилсоном, а впоследствии и Полом Милгромом в 1970–1980-е.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных