Нобелевская премия за самую практичную экономическую теорию

Однако теоретические основы для современного анализа аукционов были заложены лишь в 1940-е гг., и сегодня это одно из наиболее динамично развивающихся направлений современной микроэкономики. И в немалой степени оно связано с исследованиями, которые в течение нескольких десятилетий вели нобелиаты: 83-летний Уилсон занимается теорией аукционов с конца 1960-х, Милгром (он на 10 лет моложе) – с конца 1970-х. Примечательно, что с 1990 г. это уже восьмая Нобелевская премия за научные достижения, непосредственно связанные с изучением аукционов, причем современники Милгрома (Эрик Маскин, Жан Тироль, Элвин Рот) эту премию уже получили. Теория аукционов, основанная в 1960-е Уильямом Викри (премия 1996 г.) и Джоном Харсаньи (премия 1994 г.), была расширена Робертом Уилсоном, а впоследствии и Полом Милгромом в 1970–1980-е.