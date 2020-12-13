Самыми угоняемыми марками авто в России стали Toyota Camry и Lexus LX

Самыми угоняемыми марками авто в России стали Toyota Camry и Lexus LXВсероссийский союз страховщиков представил рейтинг угонозащищенности автомобилей
Всероссийский союз страховщиков представил новый рейтинг угонозащищенности, составленный на основе исследования 10 моделей автомобилей различных ценовых категорий и классов. Тестированию подвергались двери кузова (лучший результат показал Infiniti QX 50, худший – Mitsubishi Outlander), капот (Mazda 6 – Mitsubishi Outlander), крышка багажника (Hyundai Solaris – Hyundai Tucson), остекление кузова (Hyundai Solaris – Mazda 6), штатная сигнализация (лидерами стали Infiniti QX 50 и Mercedes-Benz GLE, при этом сигнализация семи моделей не набрала ни одного балла), штатный иммобилайзер (Mazda 6 — Mitsubishi Outlander), блокиратор рулевого вала (Mazda 6 – Mercedes-Benz GLE), защищенность автомобиля от изменения идентификационных номеров (Lexus LX – Mitsubishi Outlander) и от несанкционированного изготовления дубликата ключа (Hyundai Solaris – Volkswagen Polo). В итоге ВСС признал самым защищенным автомобилем Mercedes-Benz GLE, а аутсайдером – Mitsubishi Outlander.
В ВСС отмечают, что подобные рейтинги составляются в ряде западных стран, но для России они оказываются неверны, поскольку характер угонов в разных странах имеет свою специфику. Соответственно, разные защитные функции автомобилей на разных рынках работают с разной эффективностью. Методика ВСС учитывает специфику именно российского криминального рынка. «Мы уверены, что автопроизводителям имеет смысл учитывать российскую специфику – это не только улучшит условия покупателей их автомобилей по каско, но и сделает автомобили более подходящими для российских реалий», — заявил президент ВСС Игорь Юргенс.