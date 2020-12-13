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Самыми угоняемыми марками авто в России стали Toyota Camry и Lexus LX

Всероссийский союз страховщиков представил рейтинг угонозащищенности автомобилей
Михаил Сидоров
Всероссийский союз страховщиков представил рейтинг угонозащищенности автомобилей /Максим Стулов / Ведомости

Всероссийский союз страховщиков представил новый рейтинг угонозащищенности, составленный на основе исследования 10 моделей автомобилей различных ценовых категорий и классов. Тестированию подвергались двери кузова (лучший результат показал Infiniti QX 50, худший – Mitsubishi Outlander), капот (Mazda 6 – Mitsubishi Outlander), крышка багажника (Hyundai Solaris – Hyundai Tucson), остекление кузова (Hyundai Solaris – Mazda 6), штатная сигнализация (лидерами стали Infiniti QX 50 и Mercedes-Benz GLE, при этом сигнализация семи моделей не набрала ни одного балла), штатный иммобилайзер (Mazda 6 — Mitsubishi Outlander), блокиратор рулевого вала (Mazda 6 – Mercedes-Benz GLE), защищенность автомобиля от изменения идентификационных номеров (Lexus LX – Mitsubishi Outlander) и от несанкционированного изготовления дубликата ключа (Hyundai Solaris – Volkswagen Polo). В итоге ВСС признал самым защищенным автомобилем Mercedes-Benz GLE, а аутсайдером – Mitsubishi Outlander.​ 

В ВСС отмечают, что подобные рейтинги составляются в ряде западных стран, но для России они оказываются неверны, поскольку характер угонов в разных странах имеет свою специфику. Соответственно, разные защитные функции автомобилей на разных рынках работают с разной эффективностью. Методика ВСС учитывает специфику именно российского криминального рынка. «Мы уверены, что автопроизводителям имеет смысл учитывать российскую специфику  – это не только улучшит условия покупателей их автомобилей по каско, но и сделает автомобили более подходящими для российских реалий», — заявил президент ВСС Игорь Юргенс. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных