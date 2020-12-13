Самыми угоняемыми марками авто в России стали Toyota Camry и Lexus LX

В ВСС отмечают, что подобные рейтинги составляются в ряде западных стран, но для России они оказываются неверны, поскольку характер угонов в разных странах имеет свою специфику. Соответственно, разные защитные функции автомобилей на разных рынках работают с разной эффективностью. Методика ВСС учитывает специфику именно российского криминального рынка. «Мы уверены, что автопроизводителям имеет смысл учитывать российскую специфику – это не только улучшит условия покупателей их автомобилей по каско, но и сделает автомобили более подходящими для российских реалий», — заявил президент ВСС Игорь Юргенс.