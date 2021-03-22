Как Брайан Армстронг создал самую большую в США криптобиржу

Из всех способов разбогатеть на буме криптовалют Армстронг выбрал один из самых консервативных. Он последовал логике времен золотой лихорадки: как правило, богатеют не те, кто моет золото, а те, кто предоставляет им услуги. Армстронг – сооснователь и гендиректор биржи криптовалюты Coinbase. Его биржа крупнейшая в США (данные Bloomberg, Insider и др.). Единорогом она стала первой из криптокомпаний в августе 2017 г. В следующем году он открыл свой первый благотворительный проект – GiveCrypto.org. Через 10–15 лет криптовалюты заменят доллар в качестве резервной валюты, уверяет Армстронг. Исходя из этой логики, его благотворительная организация оказывает бедным денежную помощь в криптовалюте. Благотворители пользуются правом не раскрывать свою личность, а бедняки привыкают пользоваться альтернативными деньгами.