Как Брайан Армстронг создал самую большую в США криптобиржу

Как Брайан Армстронг создал самую большую в США криптобиржуИ почему клиенты доверяют Coinbase, несмотря на ее дружбу с налоговыми органами
«Лет 10 назад я сформулировал цель – создать технологическую компанию стоимостью в $1 млрд. Я ни разу в жизни не основал компанию стоимостью даже в $1000. У меня не было бизнеса, пытающегося сделать что-то амбициозное. Но день за днем я продолжал записывать [в свой список целей] эту цель, полагая, что это поможет сосредоточиться на ней» – так начал свою клятву дарения (The Giving Pledge) Брайан Армстронг.
Из всех способов разбогатеть на буме криптовалют Армстронг выбрал один из самых консервативных. Он последовал логике времен золотой лихорадки: как правило, богатеют не те, кто моет золото, а те, кто предоставляет им услуги. Армстронг – сооснователь и гендиректор биржи криптовалюты Coinbase. Его биржа крупнейшая в США (данные Bloomberg, Insider и др.). Единорогом она стала первой из криптокомпаний в августе 2017 г. В следующем году он открыл свой первый благотворительный проект – GiveCrypto.org. Через 10–15 лет криптовалюты заменят доллар в качестве резервной валюты, уверяет Армстронг. Исходя из этой логики, его благотворительная организация оказывает бедным денежную помощь в криптовалюте. Благотворители пользуются правом не раскрывать свою личность, а бедняки привыкают пользоваться альтернативными деньгами.