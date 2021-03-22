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Как Брайан Армстронг создал самую большую в США криптобиржу

И почему клиенты доверяют Coinbase, несмотря на ее дружбу с налоговыми органами
Софья Корепанова
Michael Short / Bloomberg via Getty Images

«Лет 10 назад я сформулировал цель – создать технологическую компанию стоимостью в $1 млрд. Я ни разу в жизни не основал компанию стоимостью даже в $1000. У меня не было бизнеса, пытающегося сделать что-то амбициозное. Но день за днем я продолжал записывать [в свой список целей] эту цель, полагая, что это поможет сосредоточиться на ней» – так начал свою клятву дарения (The Giving Pledge) Брайан Армстронг.

Из всех способов разбогатеть на буме криптовалют Армстронг выбрал один из самых консервативных. Он последовал логике времен золотой лихорадки: как правило, богатеют не те, кто моет золото, а те, кто предоставляет им услуги. Армстронг – сооснователь и гендиректор биржи криптовалюты Coinbase. Его биржа крупнейшая в США (данные Bloomberg, Insider и др.). Единорогом она стала первой из криптокомпаний в августе 2017 г. В следующем году он открыл свой первый благотворительный проект – GiveCrypto.org. Через 10–15 лет криптовалюты заменят доллар в качестве резервной валюты, уверяет Армстронг. Исходя из этой логики, его благотворительная организация оказывает бедным денежную помощь в криптовалюте. Благотворители пользуются правом не раскрывать свою личность, а бедняки привыкают пользоваться альтернативными деньгами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных