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«Евроцемент» помог Сбербанку заработать рекордную прибыль в июле

Продажа завода снизила просрочку до уровня прошлого года
Екатерина Литова
Перед тем как отдать в управление или продать заводы «Евроцемента», Сбербанк, как основной кредитор, консолидировал его долги  /ЕВРОЦЕМЕНТ

Продажа «Евроцемента» и его долгов позволила Сбербанку вернуть долю просроченных кредитов в портфеле на прошлогодний уровень и заработать рекордную прибыль.

В июле вся просроченная задолженность в госбанке без учета процентов сократилась сразу на 28%, или на рекордные 235 млрд руб., до 595 млрд против порядка 830 млрд руб. в июне, показали расчеты «Ведомостей» на основе оборотной ведомости банка на 1 августа. Весь кредитный портфель в июле вырос на 1,6% и достиг 25,5 трлн руб. Таким образом, уровень просрочки снизился с 3,3 до 2,3%. Урегулирование долгов «Евроцемента» позволило сократить долю просрочки в кредитном портфеле с 3,2 до 2,2%, говорится в сообщении самого Сбербанка. Если исходить из расчетов на основе этих данных, просроченная задолженность за июль сократилась примерно на 243 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных