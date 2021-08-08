«Евроцемент» помог Сбербанку заработать рекордную прибыль в июле

В июле вся просроченная задолженность в госбанке без учета процентов сократилась сразу на 28%, или на рекордные 235 млрд руб., до 595 млрд против порядка 830 млрд руб. в июне, показали расчеты «Ведомостей» на основе оборотной ведомости банка на 1 августа. Весь кредитный портфель в июле вырос на 1,6% и достиг 25,5 трлн руб. Таким образом, уровень просрочки снизился с 3,3 до 2,3%. Урегулирование долгов «Евроцемента» позволило сократить долю просрочки в кредитном портфеле с 3,2 до 2,2%, говорится в сообщении самого Сбербанка. Если исходить из расчетов на основе этих данных, просроченная задолженность за июль сократилась примерно на 243 млрд руб.