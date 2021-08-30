Банки сами виноваты в сбоях своих приложений

Банки сами виноваты в сбоях своих приложенийЗа их устойчивостью стоит следить лучше, считает ЦБ
Сбои в мобильных приложениях банков происходят едва ли не каждую неделю, клиенты иногда часами не могут провести операции или вообще зайти в систему. По данным Downdetector, за последний месяц сбои были у «Тинькофф банка», ВТБ, Сбербанка и Альфа-банка. Клиенты в основном жалуются, что не могут совершать определенные операции, войти в приложение или на сайт. Последний раз сбой был зафиксирован у ВТБ – 30 августа пользователи с 10.15 мск начали сообщать о проблемах со входом в мобильное приложение. Об устранении проблемы банк сообщил спустя почти четыре часа.
Центробанк считает, что банкам следует лучше следить за работой и устойчивостью своих сервисов: сбои должны будут устраняться за два часа, говорится в новом проекте положения регулятора. Поскольку вся жизнь банка сосредоточена в IT-инфраструктуре, важно, чтобы каждый внимательно следил за надежностью ее работы, отмечает представитель ЦБ: неработоспособность сервисов вызывает негативную реакцию со стороны клиентов и снижает уровень доверия. Кроме того, нарушения операционной надежности, т. е. работы внутренних сервисов банка, способны привести к финансовым потерям как самих банков, так и клиентов, поясняет он.