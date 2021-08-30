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Банки сами виноваты в сбоях своих приложений

За их устойчивостью стоит следить лучше, считает ЦБ
Вадим Арапов
Максим Стулов / Ведомости

Сбои в мобильных приложениях банков происходят едва ли не каждую неделю, клиенты иногда часами не могут провести операции или вообще зайти в систему. По данным Downdetector, за последний месяц сбои были у «Тинькофф банка», ВТБ, Сбербанка и Альфа-банка. Клиенты в основном жалуются, что не могут совершать определенные операции, войти в приложение или на сайт. Последний раз сбой был зафиксирован у ВТБ – 30 августа пользователи с 10.15 мск начали сообщать о проблемах со входом в мобильное приложение. Об устранении проблемы банк сообщил спустя почти четыре часа.

Центробанк считает, что банкам следует лучше следить за работой и устойчивостью своих сервисов: сбои должны будут устраняться за два часа, говорится в новом проекте положения регулятора. Поскольку вся жизнь банка сосредоточена в IT-инфраструктуре, важно, чтобы каждый внимательно следил за надежностью ее работы, отмечает представитель ЦБ: неработоспособность сервисов вызывает негативную реакцию со стороны клиентов и снижает уровень доверия. Кроме того, нарушения операционной надежности, т. е. работы внутренних сервисов банка, способны привести к финансовым потерям как самих банков, так и клиентов, поясняет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных