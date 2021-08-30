Банки сами виноваты в сбоях своих приложений

Сбои в мобильных приложениях банков происходят едва ли не каждую неделю, клиенты иногда часами не могут провести операции или вообще зайти в систему. По данным Downdetector, за последний месяц сбои были у «Тинькофф банка», ВТБ, Сбербанка и Альфа-банка. Клиенты в основном жалуются, что не могут совершать определенные операции, войти в приложение или на сайт. Последний раз сбой был зафиксирован у ВТБ – 30 августа пользователи с 10.15 мск начали сообщать о проблемах со входом в мобильное приложение. Об устранении проблемы банк сообщил спустя почти четыре часа.