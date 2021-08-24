ЦБ решил ограничить допустимое время сбоев в работе приложений банков

Для всех кредитных организаций ЦБ хочет ввести норму, что сервисы, связанные со вкладами и счетами клиентов, переводами средств, кассовыми операциями, идентификацией пользователей по биометрическим данным, а также онлайн-сервисы дистанционного обслуживания не могут быть недоступны более двух часов. Тот же срок действует в отношении возможности размещения и обновления биометрических персональных данных в единой биометрической системе для клиентов банков с базовой или универсальной лицензией и размером активов менее 500 млрд руб. Для крупных кредитных организаций с универсальной лицензией и активами более чем на 500 млрд руб. допустимое время планируется сократить до получаса.