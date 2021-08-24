ЦБ решил ограничить допустимое время сбоев в работе приложений банков
Банк России решил ограничить двумя часами максимальное время, в течение которого приложения кредитных организаций и прочие электронные сервисы могут быть недоступны. Это следует из приложения к проекту положения, который размещен на сайте регулятора и устанавливает требованиях к операционной надежности при осуществлении банковской деятельности для обеспечения непрерывности оказания банковских услуг.
Для всех кредитных организаций ЦБ хочет ввести норму, что сервисы, связанные со вкладами и счетами клиентов, переводами средств, кассовыми операциями, идентификацией пользователей по биометрическим данным, а также онлайн-сервисы дистанционного обслуживания не могут быть недоступны более двух часов. Тот же срок действует в отношении возможности размещения и обновления биометрических персональных данных в единой биометрической системе для клиентов банков с базовой или универсальной лицензией и размером активов менее 500 млрд руб. Для крупных кредитных организаций с универсальной лицензией и активами более чем на 500 млрд руб. допустимое время планируется сократить до получаса.
Если же сбой касается невозможности выполнять операции на финансовом рынке, банкам дадут 24 часа на его устранение. Это требование коснется любых кредитных организаций.
Также ЦБ планирует обязать банки сообщать ему о выявленных сбоях и сообщениях, которые намереваются разместить в связи с неполадками. Кроме того, регулятор попросит уведомлять о планируемых мероприятиях, включая выпуск пресс-релизов, проведение пресс-конференций и размещение информации на официальных сайтах.
Нормы могут вступить в силу 1 октября 2022 г. Пока проект находится на стадии публичного обсуждения.