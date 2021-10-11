ЦБ расширил список системно значимых банков

«Тинькофф банк» является одной из компаний (наряду со «Сбером», ВТБ, «Яндексом»), которые строят свои экосистемы. В головную компанию банка – TCS Group – входят банк, страховая, сотовый оператор. Экосистема «Тинькофф» строится по принципу партнерств – помимо традиционных банковских услуг группа оказывает услуги в области развлечений, электронной коммерции. В приложении банка можно приобрести авиабилеты, туры, билеты в кино и пр. ЦБ в своем докладе о регулировании банковских вложений в экосистемы говорил о том, что банки, участвующие в крупных экосистемах, могут получить статус системно значимых, даже если они не удовлетворяют отдельным критериям масштаба банковской деятельности. Предправления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк ранее высказывался о преждевременности предложения ЦБ включать в список банки, которые только начинают строить экосистемы. «Надо смотреть не на обороты в рамках всей экосистемы, а на показатель производной роста», – отмечал Близнюк.