ЦБ расширил список системно значимых банков

ЦБ расширил список системно значимых банковТеперь там «Тинькофф банк» — четвертый частный банк из перечня
Банк России обновил перечень системно значимых банков второй раз за последний год – в него вошел «Тинькофф банк», сообщается на сайте ЦБ. Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы, отметил регулятор.
По итогам II квартала банк занимал 15-е место по размеру активов (928 млрд руб.) и 8-е – по размеру обязательств перед населением (514 млрд руб.), по данным «Интерфакс ЦЭА». Количество клиентов банка достигло 16,7 млн, говорилось в его отчетности по МСФО за первое полугодие. На 1 августа активы «Тинькофф банка» достигли 983 млрд руб., следует из его бухгалтерской отчетности – с начала года они выросли на 20%. Портфель кредитов, выданных гражданам на 1 августа, у «Тинькофф банка» составил 491,33 млрд руб., увеличившись на 54,7% в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Размер средств физлиц за год вырос на 57,4% до 552 млрд руб.
ЦБ ведет список системно значимых банков с 2015 г., он обновляется раз в год. Последнее изменение в списке было в октябре 2020 г. – в него вошел Совкомбанк, а до этого, в 2017 г., – Московский кредитный банк (МКБ). Теперь в списке 13 банков, на которые приходится около 77% активов российского банковского сектора:
шесть госбанков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», Россельхозбанк, Промсвязьбанк);
четыре частных российских банка (Альфа-банк, МКБ, Совкомбанк, «Тинькофф банк»);
три «дочки» иностранных банков («Юникредит банк», Райффайзенбанк, Росбанк).
«Ведомости» направили запрос в «Тинькофф банк».
Инвесторы не отреагировали на новость о включении «Тинькофф банка» в список системно значимых. Депозитарные расписки материнской компании банка — TCS Group – на 14:30 мск торговались на Лондонской бирже по $99,7 (+0,31%), хотя в моменте достигали $100, на Мосбирже бумаги теряли 0,15% и торговались по 7145 руб.
Попадание в список системно значимых означает дополнительную регуляторную нагрузку на банк. За системную значимость банк должен выполнять надбавку к достаточности капитала в размере 1 процентного пункта (п. п.). Минимальные уровни нормативов достаточности капитала для системно значимых банков с учетом надбавок сейчас 11,5% по Н1.0, 8,0% по Н1.1 и 9,5% по Н1.2. Фактические значения «Тинькофф банка» – 12%, 8,5% и 10,3% соответственно, следует из информации на сайте ЦБ. Кроме того, Банк России хочет обязать все системно значимые банки перейти на собственную методику оценки кредитных рисков на основе внутренних рейтингов (ПВР-подход), говорилось в консультативном докладе регулятора.
Добавление банка в список системно значимым было для «Тинькофф» ожидаемым, говорит его представитель: «у нас 17 млн клиентов и не за горами 20 млн». Решение ЦБ не приведет к каким-либо изменениям в стратегии банка. «Мы и так были под особым регулированием с прямым диалогом с ЦБ, поэтому мы не ожидаем тут больших изменений в ежедневной жизни», — отмечает представитель «Тинькофф банка». Даже с учетом новых требований к капиталу у банка комфортные запасы и возможности гибко управлять ростом баланса и капитала, заключил он.
Включение банка в список системно значимых кредитных организаций (СЗКО) означает, что он переходит в особый контур надзора, которым занимается отдельный департамент ЦБ (департамент надзора за СЗКО), рассказал управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Могут повыситься частота и комплексность проверок, однако, по словам Беликова, при условии налаженного взаимодействия с регулятором это не вызовет проблем. Текущий уровень достаточности капитала банка позволяет выполнить надбавку ЦБ за системную значимость без докапитализации или сокращения доходных активов, считает эксперт.
Изменение статуса банка вряд ли значительно повлияет на стоимость привлечения фондирования, потому что оно состоит большей частью из средств клиентов (86% базы фондирования банка на 30 июня), полагает аналитик Moody’s Мария Малюкова. Ставки по вкладам растут вслед за ключевой, что нивелирует эффект от большего доверия к статусу СЗКО, добавила она. Что касается снижения стоимости привлечения через субординированные облигации, то теоретически она может снизится на 1,2-2 п. п., отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Пространство для снижения ограничено высокой конкуренцией, добавил он.
«Тинькофф банк» является одной из компаний (наряду со «Сбером», ВТБ, «Яндексом»), которые строят свои экосистемы. В головную компанию банка – TCS Group – входят банк, страховая, сотовый оператор. Экосистема «Тинькофф» строится по принципу партнерств – помимо традиционных банковских услуг группа оказывает услуги в области развлечений, электронной коммерции. В приложении банка можно приобрести авиабилеты, туры, билеты в кино и пр. ЦБ в своем докладе о регулировании банковских вложений в экосистемы говорил о том, что банки, участвующие в крупных экосистемах, могут получить статус системно значимых, даже если они не удовлетворяют отдельным критериям масштаба банковской деятельности. Предправления «Тинькофф банка» Станислав Близнюк ранее высказывался о преждевременности предложения ЦБ включать в список банки, которые только начинают строить экосистемы. «Надо смотреть не на обороты в рамках всей экосистемы, а на показатель производной роста», – отмечал Близнюк.