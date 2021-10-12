На российском рынке трансграничных переводов появится новый игрок

Чтобы международная компания, которая осуществляет трансграничные переводы, вышла на новый рынок, ей надо открыть счет в банке этой страны – в России для Thunes таким банком стал «Банк 131», объяснила советник председателя правления «Банка 131» Анна Кузьмина. По ее словам, платежи именно через банковский счет, а не по карте, обеспечивают большую прозрачность: при выплате на банковский счет требуется заполнять полную форму квитанции банковского перевода, включая назначение платежа. Каждый банк в цепочке обязан проверить алгоритмами, что написано в назначении, говорит Кузьмина. Кроме того, в отличие от переводов по карте, переводы через банковский счёт проходят в «сыром» виде через ЦБ и он видит каждого отправителя, получателя и всю цепочку транзакции. Помимо Thunes «Банк 131» является партнером для еще одной финтех-компании, которая обслуживает трансграничные b2c-платежи (от юрлиц в пользу физлиц), – британской Wise, ранее известной как Transferwise.