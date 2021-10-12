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На российском рынке трансграничных переводов появится новый игрок

Это сингапурский финтех Thunes, партнером которого стал российский «Банк 131»
Екатерина Литова Вадим Арапов
Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сингапурская финтех-компания Thunes, которая специализируется на трансграничных b2b-платежах (переводы и платежи между компаниями), объявила о запуске мгновенных платежей в Россию, сообщается на его сайте. Партнером выступит «Банк 131»: он будет проводить платежи физлицам и юрлицам в России на счета в банках. Из России платежи осуществлять будет нельзя.

Чтобы международная компания, которая осуществляет трансграничные переводы, вышла на новый рынок, ей надо открыть счет в банке этой страны – в России для Thunes таким банком стал «Банк 131», объяснила советник председателя правления «Банка 131» Анна Кузьмина. По ее словам, платежи именно через банковский счет, а не по карте, обеспечивают большую прозрачность: при выплате на банковский счет требуется заполнять полную форму квитанции банковского перевода, включая назначение платежа. Каждый банк в цепочке обязан проверить алгоритмами, что написано в назначении, говорит Кузьмина. Кроме того, в отличие от переводов по карте, переводы через банковский счёт проходят в «сыром» виде через ЦБ и он видит каждого отправителя, получателя и всю цепочку транзакции. Помимо Thunes «Банк 131» является партнером для еще одной финтех-компании, которая обслуживает трансграничные b2c-платежи (от юрлиц в пользу физлиц), – британской Wise, ранее известной как Transferwise.

Thunes появилась в 2019 г. в результате разделения финтех-компании Transferto, которая была создана в 2005 г. Thunes сконцентрировалась на развитии международных b2b-платежах, а новая компания – DT One – продолжила заниматься b2c-сегментом. Thunes покрывает 115 стран. 

«Банк 131» – банк с базовой лицензией, которую ему выдал ЦБ в апреле 2019 г. Его основал Дмитрий Еремеев, создавший кэшбэк-сервис ePN.bz. «Банк 131» не выдает кредиты и не привлекает вклады физлиц. Капитал банка на 1 сентября составлял 465,5 млн руб. Убыток банка за 2020 г. составил 17,6 млн руб., за 2019 г. – 41,1 млн руб.

В России трансграничные b2b-платежи сейчас развивают платежные системы Visa и Mastercard. Visa в июне запустила сервис «B2B Connect», он позволяет проводить трансграничные платежи между предприятиями внутри платформы, которая уже работает в 97 странах мира. В том же месяце Mastercard подписала соглашение о развитии сервиса трансграничных переводов на счета для юридических лиц со Сбербанком.

Многие крупные международные компании возобновляют развитие бизнеса, временно замедлившегося в период кризиса из-за коронавируса, говорит руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин. Российский рынок, безусловно, интересен для многих компаний, включая и Thunes. Но нужно учитывать, что основная часть трансграничных переводов в Россию осуществляется в рамках СНГ, а эти направления уже заняты другими игроками платежного рынка. Для конкуренции на рынке Thunes придется сильно снижать тарифы, считает Налютин. Сейчас Thunes в рамках СНГ позволит осуществлять только переводы между Россией и Узбекистаном, так как другие страны СНГ пока еще не входят в периметр платежного сервиса. Основываясь на этом, можно сказать, что безусловно сервисы компании будут востребованы рядом клиентов, но, скорее всего, они не получат широкого распространения из-за конкуренции с уже существующими игроками.

Банк России планирует уже в следующем году запустить возможность осуществления трансграничных переводов через СБП. Проект указания регулятора подразумевает, что функционал может быть реализован как во взаимодействии с аналогичными зарубежными системами, так и через сотрудничество с отдельными иностранными банками. Первой страной, куда россияне смогут осуществлять переводы через СБП, станет Белоруссия. Такое партнерство планируется реализовать в середине 2022 г. Позже Национальный банк республики обязал все банки – участники белорусской платежной системы «Белкарт» с 1 января следующего года обслуживать карты российской платежной системы «Мир».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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