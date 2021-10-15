ЦБ введет требования к продаже кредитных страховок

ЦБ введет требования к продаже кредитных страховокИз-за недобросовестных продаж выплат по таким полисам не дождаться
Банк России продолжает бороться с недобросовестными практиками продаж страховок при оформлении потребительского кредита: регулятор предложил установить единые требования к полисам кредитного страхования жизни заемщиков, а также понятным языком раскрывать условия договоров. ЦБ опубликовал соответствующий проект указания на своем сайте.
Договор страхования, который заключает заемщик при получении кредита, должен предусматривать минимальный набор страховых случаев (смерть, а также инвалидность I и II группы), страховщик может его расширить, например, потерей работы, следует из документа.
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