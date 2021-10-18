Гендиректор российского eBay перешел в «Тинькофф»Илья Кретов будет развивать сервисы для бизнеса по выводу продуктов и услуг на маркетплейсы
«Тинькофф банк» запускает новое направление бизнеса – сервисы для предпринимателей по масштабированию их бизнеса в интернете и выводу продукции на крупнейшие маркетплейсы. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка. По его словам, заниматься развитием нового направления будет Илья Кретов – уже бывший гендиректор eBay на глобальных развивающихся рынках. Представитель eBay подтвердил информацию об уходе Кретова, добавив, что его последний рабочий день был 15 октября.
Новое направление будет называться Tinkoff merchant solution, оно объединит финансовые и нефинансовые сервисы банка: услуги «Тинькофф бизнеса» (расчетно-кассовое обслуживание, кредиты бизнесу, онлайн-бухгалтерия и проч.), POS-кредиты, сервис «Долями» (возможность оплаты покупок частями), продукты «Тинькофф кассы», «Тинькофф таргета» и т. д. Предполагается, что, объединив эти продукты, банк создаст экосистему для выхода бизнеса в онлайн и его масштабирования под ключ. Речь идет о развитии онлайн-продажи через крупнейшие маркетплейсы (Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет»), соцсети, интернет-магазины и т. д., говорит представитель «Тинькофф».