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Гендиректор российского eBay перешел в «Тинькофф»

Илья Кретов будет развивать сервисы для бизнеса по выводу продуктов и услуг на маркетплейсы
Екатерина Литова
Илья Кретов – бывший гендиректор eBay на глобальных развивающихся рынках будет заниматься развитием нового направления в «Тинькофф банке» / Сергей Фадеичев / ТАСС

«Тинькофф банк» запускает новое направление бизнеса – сервисы для предпринимателей по масштабированию их бизнеса в интернете и выводу продукции на крупнейшие маркетплейсы. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка. По его словам, заниматься развитием нового направления будет Илья Кретов – уже бывший гендиректор eBay на глобальных развивающихся рынках. Представитель eBay подтвердил информацию об уходе Кретова, добавив, что его последний рабочий день был 15 октября.

Новое направление будет называться Tinkoff merchant solution, оно объединит финансовые и нефинансовые сервисы банка: услуги «Тинькофф бизнеса» (расчетно-кассовое обслуживание, кредиты бизнесу, онлайн-бухгалтерия и проч.), POS-кредиты, сервис «Долями» (возможность оплаты покупок частями), продукты «Тинькофф кассы», «Тинькофф таргета» и т. д. Предполагается, что, объединив эти продукты, банк создаст экосистему для выхода бизнеса в онлайн и его масштабирования под ключ. Речь идет о развитии онлайн-продажи через крупнейшие маркетплейсы (Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет»), соцсети, интернет-магазины и т. д., говорит представитель «Тинькофф».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных