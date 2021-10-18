Гендиректор российского eBay перешел в «Тинькофф»

«Тинькофф банк» запускает новое направление бизнеса – сервисы для предпринимателей по масштабированию их бизнеса в интернете и выводу продукции на крупнейшие маркетплейсы. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель банка. По его словам, заниматься развитием нового направления будет Илья Кретов – уже бывший гендиректор eBay на глобальных развивающихся рынках. Представитель eBay подтвердил информацию об уходе Кретова, добавив, что его последний рабочий день был 15 октября.