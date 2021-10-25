Банки заработали 1,9 трлн рублей за девять месяцев

Банки заработали 1,9 трлн рублей за девять месяцевЭто произошло благодаря росту бизнеса и сокращению отчислений в резервы
Чистая прибыль банковского сектора за девять месяцев составила почти 1,9 трлн руб. – это на 65% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года, говорится в материале Банка России о развитии банковского сектора. Это больше, чем за прошлый год и докризисный 2019 г. когда прибыль банков достигла 1,7 трлн руб. Правда, тогда такого успеха удалось достичь из-за технических факторов, в частности, внедрения в российскую отчетность нового стандарта МСФО 9.
Банк России прогнозирует, что по итогам 2021 г. банки впервые заработают 2,5 трлн руб.
При этом чистая прибыль сектора в сентябре составила 196 млрд руб., что почти на 20% ниже, чем в августе (244 млрд руб.). Месячное снижение связано в том числе с отрицательной переоценкой ценных бумаг (главным образом ОФЗ) на фоне роста ключевой ставки.
Рост прибыли сектора за девять месяцев обеспечили в первую очередь сдержанные расходы на резервы – их банки создали на 375 млрд руб., тогда как год назад сумма превышала 1 трлн руб. Стоимость кредитного риска по розничным кредитам в III квартале снизилась до 1,2% относительно 1,4% в предыдущем. По корпоративным кредитам она оказалась отрицательной – минус 0,4% (против 0,2% во II квартале). Ожидаемый уровень риска должен быть выше, отметил директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов в ходе пресс-конференции. По его словам, по рознице средняя стоимость риска должна быть в районе 2%, а в корпоративном секторе – около 1%, но сейчас нетипичная ситуация из-за рекордно низких резервов.
Банк России также снизил оценку потенциальных резервов по кредитам, которые банки реструктурировали бизнесу и гражданам с начала пандемии. Сейчас размер таких кредитов 8 трлн руб., и раньше ЦБ ожидал, что банкам потребуется еще 1,4 трлн руб. резервов на горизонте нескольких лет. Недавно ЦБ пересмотрел свою оценку, отметил Данилов, и сейчас прогнозирует потенциальный размер резервов на уровне 900 млрд руб. ЦБ поменял прогноз, так как значительный объем реструктуризаций (более 5 трлн руб.) пришлось на крупные компании из нефтегазовой отрасли, металлургии и недвижимости. Но на сырьевых рынках цены выросли в разы и понятно, что финансовые показатели компаний улучшаются, а вероятность ухудшения финансового положения снижается, объяснил Данилов.
Кроме того, указывает ЦБ, влияние также оказали разовые факторы, в том числе частичное высвобождение резервов в результате продажи проблемной задолженности одного крупного заемщика в июле. Речь идет о продаже в июле Сбербанком акции материнской компании и долга группы компаний «Евроцемент» за 161 млрд руб. Благодаря этому, доля просрочки в кредитном портфеле банка сократилась с 3,2 до 2,2%, или примерно на 243 млрд руб., писали «Ведомости».
Прибыль сектора поддержали чистые процентные и комиссионные доходы – они за 9 месяцев на фоне активного кредитования выросли на 15 и 23% соответственно. Чистый процентный доход достиг почти 3 трлн руб., а комиссионный – 1,1 трлн руб.
Несмотря на рост процентных ставок из-за увеличения ключевой, банки удержали чистую процентную маржу в III квартале на уровне предыдущего квартала – 4,4% (3,9% без учета Сбербанка), следует из презентации ЦБ. Этого банкам удается достичь благодаря высокой доле текущих счетов (41%) и активов по плавающей ставке (около 20%).
Кредитование
Годовые темпы кредитования юрлиц (без учета МСП) растут выше ожиданий ЦБ – на 8,9% относительно января-сентября 2020 г., банки выдали 4,15 трлн. кредитов. Первый фактор – активное кредитование застройщиков, оно обеспечило четверть прироста корпоративного портфеля, объяснил в ходе пресс-конференции Данилов. Это связано с переходом на новую схему финансирования стройки через счета эскроу, кредитованием крупных сделок. Также компании стремятся заимствовать пока ставки не вырастут еще сильнее, объяснил Данилов. Кредитование МСП за год выросло на 25,6%. Абсолютных данных ЦБ за сентябрь не приводит, но в январе-августе банки выдали МСП кредитов на 735 млрд, весь портфель достиг 6,35 трлн руб.
Что касается розницы, то всего банки за 9 месяцев выдали гражданам 3,7 трлн руб. без учета ипотеки (+18,3%).
Ипотечное кредитование за год выросло на 27,6%. В сентябре она вновь ускорилась – до 2,1% после незначительного замедления в августе (1,8%). ЦБ пока не приводит абсолютных данных. Выдачи льготной ипотеки под 7% сохраняются в размере около 40 млрд руб., в то время как «семейная» набирает обороты (в сентябре банки выдали 38 млрд руб. после 32 млрд в августе и 26 млрд руб. в июле). Суммарно на льготные программы пришлось около пятой части всех ипотечных выдач в сентябре. Доля льготной ипотеки в выдачах на первичном рынке составила до 60% (в то время как в первом полугодии 2021 г. – около 90%).
Сейчас ЦБ уже не видит рисков перегрева на рынке ипотеки из-за изменений условий льготной ипотеки. Но быстрый рост необеспеченного потребкредитования все еще настораживает регулятора. За девять месяцев оно выросло на 19,2% или на 1,9 трлн руб. В сентябре, согласно данным ЦБ, банки выдали 553 млрд руб. Относительно августа необеспеченное потребкредитование в сентябре замедлилось до 1,7% с 2,2%, что ЦБ связывает в том числе с усилением действия (по мере оборачиваемости портфеля) повышенных с 1 июля макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска.
Регулятор за этот год уже два раза (с 1 июля и с 1 октября) повышал надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам, но в итоге признал, что мера оказалась не столь эффективной. Принцип действия надбавок такой: чем выше у заемщика риск и показатель долговой нагрузки (ПДН), тем больше банку потребуется капитала на выдачу такого кредита, что должно сделать кредитование менее выгодным. Но банки с большим запасом капитала могут позволить себе продолжать выдавать кредиты даже с повышенными надбавками, отметил Данилов. Поэтому ЦБ надеется на скорейшее принятие закона, который позволит ему вводить количественные ограничения на выдачу беззалоговых ссуд.
Фондирование
Фондирование банков поддерживается как притоком средств юрлиц, так и физлиц.
За январь-сентябрь средства компаний в банках приросли на 15,9%, или 2,4 трлн руб., относительно прошлого года, достигнув 34,8 трлн руб. При этом за сентябрь относительно августа средства юрлиц выросли на 633 млрд руб. (+1,8%).
Средства граждан выросли в сентябре на 273 млрд руб. (+0,8%) после околонулевого роста в августе (+0,1%), достигнув 32,8 трлн руб. Но в сентябре было перечислено около 500 млрд руб. социальных выплат пенсионерам, без которых, очевидно, рост если и был бы, то существенно меньше, говорится в докладе ЦБ.
Но второй месяц подряд достаточно активно растут средства на срочных вкладах населения – плюс 172 млрд руб., или 0,9% в сентябре. Привлекательность вкладов продолжает расти в условиях роста депозитных ставок, говорится в материале ЦБ. Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла 6,33% в третьей декаде сентября, увеличившись на 0,2 п. п. по сравнению с августом и на существенные 0,8 п. п. с июля. В первой декаде октября ставка уже составила 6,43%.