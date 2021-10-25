Банки заработали 1,9 трлн рублей за девять месяцев

Ипотечное кредитование за год выросло на 27,6%. В сентябре она вновь ускорилась – до 2,1% после незначительного замедления в августе (1,8%). ЦБ пока не приводит абсолютных данных. Выдачи льготной ипотеки под 7% сохраняются в размере около 40 млрд руб., в то время как «семейная» набирает обороты (в сентябре банки выдали 38 млрд руб. после 32 млрд в августе и 26 млрд руб. в июле). Суммарно на льготные программы пришлось около пятой части всех ипотечных выдач в сентябре. Доля льготной ипотеки в выдачах на первичном рынке составила до 60% (в то время как в первом полугодии 2021 г. – около 90%).