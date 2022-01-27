Торги с долларом на бирже в день обвала рубля достигли аномальных значений

Курс доллара к вечеру среды пробил отметку в 80 руб./$ впервые с начала января 2020 г. после новости о том, что посольство США на Украине рекомендовало своим гражданам покинуть страну. Но давление на курс рубля ослабло после заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В конечном итоге курс доллара закрылся 26 января на отметке 79,51 руб. и вырос к рублю на 1,1%. Национальная валюта показала худшую динамику среди валют других развивающихся стран, пишут аналитики «ВТБ капитала»: турецкая лира и южно-африканский ранд потеряли в тот день в цене по 0,7% относительно доллара, мексиканское песо ослабло на 0,6%, а сингапурский доллар – на 0,2%.