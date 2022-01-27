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Торги с долларом на бирже в день обвала рубля достигли аномальных значений

Инвесторы продают рубль и хотят захеджировать рублевые риски, говорят эксперты
Екатерина Литова Софья Шелудченко
Валютный рынок сейчас в основном состоит из экспортеров и нерезидентов / Андрей Гордеев / Ведомости

Объем конверсионных сделок в паре доллар – рубль на Московской бирже в день обвала отечественной валюты, 26 января, достиг $5 млрд – это вдвое больше стандартных значений, говорится в обзоре «ВТБ капитала».

Курс доллара к вечеру среды пробил отметку в 80 руб./$ впервые с начала января 2020 г. после новости о том, что посольство США на Украине рекомендовало своим гражданам покинуть страну. Но давление на курс рубля ослабло после заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В конечном итоге курс доллара закрылся 26 января на отметке 79,51 руб. и вырос к рублю на 1,1%. Национальная валюта показала худшую динамику среди валют других развивающихся стран, пишут аналитики «ВТБ капитала»: турецкая лира и южно-африканский ранд потеряли в тот день в цене по 0,7% относительно доллара, мексиканское песо ослабло на 0,6%, а сингапурский доллар – на 0,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных