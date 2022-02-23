С 1 марта на Мосбирже можно купить Levi Strauss, Interactive Brokers, Polaris, VMware

Московская биржа расширяет список торгуемых иностранных компаний: с 1 марта число иностранных акций и депозитарных расписок увеличится на 240 и достигнет 919 штук. А всего в 2022 г. инвесторы получат доступ к 1500 иностранным эмитентам, сообщается на сайте площадки. Акции Levi Strauss, Interactive Brokers, VMware и Polaris имеют высокий потенциал роста в течение года.