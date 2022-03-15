Российские инвесторы продолжают торговать иностранными акциями

Российские инвесторы продолжают торговать иностранными акциямиОни делают это через «СПб биржу» – большим спросом пользуются бумаги технологических компаний
Торги в секции фондового рынка Московской биржи закрыты третью неделю, но инвесторы могут торговать на Санкт-петербургской – основной площадке для покупки иностранных ценных бумаг. «СПб биржа» проводит торги ежедневно с 16.00 мск. Сейчас у участников рынка есть доступ не ко всем ценным бумагам: нельзя проводить сделки с еврооблигациями, бумагами с расчетами в евро, бумагами компаний из стран СНГ и с листингом на LSE, а также российскими ценными бумагами с листингом в США, такими как Yandex, Mobile TeleSystems, Ozon, Cian, HeadHunter и Nexters. Но инвесторам по-прежнему доступны акции 1655 иностранных компаний. Правда, биржа предупреждает, что может быть больше случаев автоматического снятия заявок, и рекомендует частным инвесторам быть осторожными и тщательно взвешивать каждое инвестиционное решение.
У частных инвесторов сохраняется интерес к акциям иностранных компаний, говорят опрошенные «Ведомостями» брокеры: нет панических настроений и желания избавиться от акций любой ценой. В целом сделки не отличаются какой-то направленностью на продажу или покупку – все в рамках обычных действий со стороны клиентов, отмечает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Клиенты в большей степени покупают акции, но небольшими заявками, удерживая на счетах достаточное количество кэша, добавляет начальник управления инвестиционного консультирования ИК «Велес капитал» Виктор Шастин.