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Российские инвесторы продолжают торговать иностранными акциями

Они делают это через «СПб биржу» – большим спросом пользуются бумаги технологических компаний
Инга Сангалова
IT-инфраструктура будет востребована при любых сценариях в мировой экономике / Андрей Гордеев / Ведомости

Торги в секции фондового рынка Московской биржи закрыты третью неделю, но инвесторы могут торговать на Санкт-петербургской – основной площадке для покупки иностранных ценных бумаг. «СПб биржа» проводит торги ежедневно с 16.00 мск. Сейчас у участников рынка есть доступ не ко всем ценным бумагам: нельзя проводить сделки с еврооблигациями, бумагами с расчетами в евро, бумагами компаний из стран СНГ и с листингом на LSE, а также российскими ценными бумагами с листингом в США, такими как Yandex, Mobile TeleSystems, Ozon, Cian, HeadHunter и Nexters. Но инвесторам по-прежнему доступны акции 1655 иностранных компаний. Правда, биржа предупреждает, что может быть больше случаев автоматического снятия заявок, и рекомендует частным инвесторам быть осторожными и тщательно взвешивать каждое инвестиционное решение.

У частных инвесторов сохраняется интерес к акциям иностранных компаний, говорят опрошенные «Ведомостями» брокеры: нет панических настроений и желания избавиться от акций любой ценой. В целом сделки не отличаются какой-то направленностью на продажу или покупку – все в рамках обычных действий со стороны клиентов, отмечает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Клиенты в большей степени покупают акции, но небольшими заявками, удерживая на счетах достаточное количество кэша, добавляет начальник управления инвестиционного консультирования ИК «Велес капитал» Виктор Шастин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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