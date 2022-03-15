Российские инвесторы продолжают торговать иностранными акциями

Торги в секции фондового рынка Московской биржи закрыты третью неделю, но инвесторы могут торговать на Санкт-петербургской – основной площадке для покупки иностранных ценных бумаг. «СПб биржа» проводит торги ежедневно с 16.00 мск. Сейчас у участников рынка есть доступ не ко всем ценным бумагам: нельзя проводить сделки с еврооблигациями, бумагами с расчетами в евро, бумагами компаний из стран СНГ и с листингом на LSE, а также российскими ценными бумагами с листингом в США, такими как Yandex, Mobile TeleSystems, Ozon, Cian, HeadHunter и Nexters. Но инвесторам по-прежнему доступны акции 1655 иностранных компаний. Правда, биржа предупреждает, что может быть больше случаев автоматического снятия заявок, и рекомендует частным инвесторам быть осторожными и тщательно взвешивать каждое инвестиционное решение.