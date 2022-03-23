Какие бумаги покупать после открытия рынка акций

Какие бумаги покупать после открытия рынка акцийСамыми перспективными для покупки аналитики считают акции экспортеров
Мосбиржа после трехнедельной паузы открыла 21 марта фондовую секцию – последний раз торги проводились на ней 25 февраля. Пока торговать можно облигациями федерального займа (ОФЗ). Инвесторы ждут открытия рынка акций – оно может состояться вскоре после запуска торгов ОФЗ, говорил ранее президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.
Основная интрига сейчас – в каком формате будет первый торговый день. Регулятор и участники рынка готовятся к этому событию: правительство направит 1 трлн руб. из средств ФНБ на поддержку акций и облигаций, инвесторам запрещено шортить, а иностранным – продавать российские бумаги, они также не могут получить дивиденды по акциям.
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