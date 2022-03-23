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Какие бумаги покупать после открытия рынка акций

Самыми перспективными для покупки аналитики считают акции экспортеров
Инга Сангалова
Мосбиржа после трехнедельной паузы открыла 21 марта фондовую секцию / Андрей Гордеев / Ведомости

Мосбиржа после трехнедельной паузы открыла 21 марта фондовую секцию – последний раз торги проводились на ней 25 февраля. Пока торговать можно облигациями федерального займа (ОФЗ). Инвесторы ждут открытия рынка акций – оно может состояться вскоре после запуска торгов ОФЗ, говорил ранее президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.

Основная интрига сейчас – в каком формате будет первый торговый день. Регулятор и участники рынка готовятся к этому событию: правительство направит 1 трлн руб. из средств ФНБ на поддержку акций и облигаций, инвесторам запрещено шортить, а иностранным – продавать российские бумаги, они также не могут получить дивиденды по акциям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных