Какие бумаги покупать после открытия рынка акций

Основная интрига сейчас – в каком формате будет первый торговый день. Регулятор и участники рынка готовятся к этому событию: правительство направит 1 трлн руб. из средств ФНБ на поддержку акций и облигаций, инвесторам запрещено шортить, а иностранным – продавать российские бумаги, они также не могут получить дивиденды по акциям.