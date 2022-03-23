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ЦСР представил свои предложения по регулированию майнинга

Они схожи с предложениями Минфина, но эксперты не уверены в жизнеспособности некоторых идей
Наталья Заруцкая Дмитрий Гринкевич
Большое электропотребление и создание высокого углеродного следа – ключевая проблема в вопросе легализации майнинга / Андрей Гордеев / Ведомости

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) предложили собственные меры регулирования процесса добычи криптовалют в России – майнинга. Идеи и предложения ЦСР изложены в докладе «Как регулировать майнинг в России?», с которым ознакомились «Ведомости».

ЦСР поддерживает предложения Минфина, который, в противовес Банку России, выступает за регулирование криптовалют и создание специального реестра профессиональных майнеров. Введение такого реестра облегчит правоприменение, учет потребления электроэнергии и контроль за возможным причинением вреда экологии, считают эксперты ЦСР. Они поддерживают и предложенный в законопроекте Минфина подход ориентироваться на превышение лимита энергопотребления, чтобы квалифицировать майнеров как предпринимателей, хотя это и отходит от общего определения предпринимательской деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных