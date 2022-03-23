ЦСР представил свои предложения по регулированию майнинга

ЦСР поддерживает предложения Минфина, который, в противовес Банку России, выступает за регулирование криптовалют и создание специального реестра профессиональных майнеров. Введение такого реестра облегчит правоприменение, учет потребления электроэнергии и контроль за возможным причинением вреда экологии, считают эксперты ЦСР. Они поддерживают и предложенный в законопроекте Минфина подход ориентироваться на превышение лимита энергопотребления, чтобы квалифицировать майнеров как предпринимателей, хотя это и отходит от общего определения предпринимательской деятельности.