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ЦБ решил проблему страховщиков с акционерами из недружественных стран

У всех российских игроков равные возможности и обязанности, отметил регулятор
Софья Шелудченко
ЦБ разрешил страховым организациям и обществам взаимного страхования заключать сделки и перечислять средства страховщикам и страховым брокерам, контролируемым лицами из недружественных стран, если компании имеют российские лицензии / Евгений Разумный / Ведомости

Банк России решил проблему российских страховщиков, среди акционеров которых есть компании из недружественных стран. Она возникла, когда власти в ответ на санкции приняли закон, запрещающий российским страховщикам заключать сделки и перечислять деньги по старым договорам страховщикам, перестраховщикам и брокерам из недружественных стран (их 43). Российские страховщики с иностранным участием в капитале опасались, что текущая трактовка закона может оттолкнуть их контрагентов.

Принятый закон дает ЦБ возможность делать исключения, чем и воспользовался регулятор: он разрешил страховым организациям и обществам взаимного страхования заключать сделки и перечислять средства страховщикам и страховым брокерам, контролируемым лицами из недружественных стран, если компании имеют российские лицензии. Об этом говорится в письме заместителя председателя Банка России Филиппа Габунии от 18 марта, с которым ознакомились «Ведомости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных