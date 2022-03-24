ЦБ решил проблему страховщиков с акционерами из недружественных стран

Банк России решил проблему российских страховщиков, среди акционеров которых есть компании из недружественных стран. Она возникла, когда власти в ответ на санкции приняли закон, запрещающий российским страховщикам заключать сделки и перечислять деньги по старым договорам страховщикам, перестраховщикам и брокерам из недружественных стран (их 43). Российские страховщики с иностранным участием в капитале опасались, что текущая трактовка закона может оттолкнуть их контрагентов.