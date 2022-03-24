ЦБ решил проблему страховщиков с акционерами из недружественных стран

ЦБ решил проблему страховщиков с акционерами из недружественных странУ всех российских игроков равные возможности и обязанности, отметил регулятор
Банк России решил проблему российских страховщиков, среди акционеров которых есть компании из недружественных стран. Она возникла, когда власти в ответ на санкции приняли закон, запрещающий российским страховщикам заключать сделки и перечислять деньги по старым договорам страховщикам, перестраховщикам и брокерам из недружественных стран (их 43). Российские страховщики с иностранным участием в капитале опасались, что текущая трактовка закона может оттолкнуть их контрагентов.
Принятый закон дает ЦБ возможность делать исключения, чем и воспользовался регулятор: он разрешил страховым организациям и обществам взаимного страхования заключать сделки и перечислять средства страховщикам и страховым брокерам, контролируемым лицами из недружественных стран, если компании имеют российские лицензии. Об этом говорится в письме заместителя председателя Банка России Филиппа Габунии от 18 марта, с которым ознакомились «Ведомости».