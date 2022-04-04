Объем торгов на Московской бирже в марте установил рекорд

С конца февраля ЦБ активно поддерживает банки ликвидностью, предоставляя ее через механизмы репо (под залог ценных бумаг). В марте ежедневный спрос банков в рамках механизма репо составлял от 500 млрд до более 4 трлн руб. С 24 февраля вплоть до 31 марта банковский сектор перешел из состояния структурного профицита ликвидности в дефицит. Это означает, что банки в большей степени были заинтересованы в привлечении денег от ЦБ, чем в размещении излишков на депозитах у регулятора. На 3 марта структурный дефицит достиг рекордных 7 трлн руб. и затем начал снижаться. В этот день требования ЦБ к банкам составили 9,8 трлн руб., из которых на операции репо (вместе с валютным свопом) пришлось почти 5 трлн руб. На начало 4 апреля сектор находился уже со структурным профицитом в размере 603 млрд руб.