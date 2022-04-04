Объем торгов на Московской бирже в марте установил рекорд

Объем торгов на Московской бирже в марте установил рекордЭтого удалось достичь благодаря денежному рынку и потребности банков в ликвидности
Объем торгов на рынках Московской биржи в марте, когда ряд секций был недоступен инвесторам, превысил 154 трлн руб. – это в два раза больше показателя марта 2021 г. и на 51% – значений февраля, следует из данных площадки. Это стало абсолютным рекордом за всю историю торгов. В первый месяц весны на рынке акций было шесть торговых дней, на рынке облигаций – 9, срочном рынке – 20, валютном рынке и рынке драгоценных металлов – 21, денежном рынке – 22.
Основной объем торгов в этом месяце пришелся на денежный рынок – 110,3 трлн руб. (72%), что в три раза выше марта 2021 г. и в 2,8 раза – февраля. Традиционно на эту секцию приходится значительная доля от общего оборота, но обычно она составляет 31–35%. В феврале денежный рынок в общем обороте занимал 35% (40,2 трлн руб.), еще 34% приходилось на валютный.
В среднем за день оборот торгов в денежной секции составил 5 трлн руб. Для сравнения: в феврале показатель был на уровне 2 трлн руб., в январе – 1,2 трлн руб. Спрос на операции репо с центральным контрагентом (ключевой сегмент) составил 26,8 трлн руб.
С конца февраля ЦБ активно поддерживает банки ликвидностью, предоставляя ее через механизмы репо (под залог ценных бумаг). В марте ежедневный спрос банков в рамках механизма репо составлял от 500 млрд до более 4 трлн руб. С 24 февраля вплоть до 31 марта банковский сектор перешел из состояния структурного профицита ликвидности в дефицит. Это означает, что банки в большей степени были заинтересованы в привлечении денег от ЦБ, чем в размещении излишков на депозитах у регулятора. На 3 марта структурный дефицит достиг рекордных 7 трлн руб. и затем начал снижаться. В этот день требования ЦБ к банкам составили 9,8 трлн руб., из которых на операции репо (вместе с валютным свопом) пришлось почти 5 трлн руб. На начало 4 апреля сектор находился уже со структурным профицитом в размере 603 млрд руб.
На валютном рынке объем торгов вырос до 41 трлн руб., это на 28,6% (32 трлн руб.) больше марта минувшего года и на 19% – февраля. Из этой суммы большая часть приходится на сделки форвард и своп (32,7 трлн руб.), еще 8,3 трлн руб. пришлось на спотовые сделки.
Объем торгов в секции фондового рынка составил всего 635 млрд руб., что почти в 7 раз меньше марта 2027 г. (4,4 трлн руб.) и в 8,8 раз – февраля (5,6 трлн руб.). Оборот акций, депозитарных расписок и паев достиг 445,2 млрд руб. – это в пять раз меньше прошлого года (2,6 трлн руб.) и в 10,5 ниже февраля. В среднем за день объем торгов акциями, паями и депозитарными расписками составлял в марте 74,2 млрд руб. В феврале в среднем ежедневно торговали на 231,9 млрд руб., а в марте прошлого года – на 121,4 млрд руб.
Наименьший оборот торговли в секции фондового рынка наблюдался в облигациях. За март оборот торгов корпоративными, региональными и гособлигациями составил 190 млрд руб. – в девять раз меньше, чем в марте 2021 г. (1,7 трлн руб.) и в 5,3 раз меньше февраля (1 трлн руб.).
Почти весь объем торгов (около 98%) в марте на Московской бирже пришелся на денежный и валютный рынки, говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиций» Олег Сыроваткин. «Это неудивительно, учитывая, что из 22 рабочих дней месяца торги здесь проходили 22 и 21 день соответственно», – сказал он.
Повышенный объем торгов в годовом сопоставлении был обусловлен резкими колебаниями валютных курсов сначала на фоне беспрецедентных санкций Запада в отношении России, а затем – из-за масштабных мер по защите рубля, принятых ЦБ, считает эксперт. Среди таких мер, например, обязательная продажа 80% валютной выручки экспортерами, запрет на допуск иностранных инвесторов на рынки Мосбиржи. Не последнюю роль здесь сыграло резкое повышение ключевой ставки до 20%, отмечает Сыроваткин.
Заметный рост операций репо с центральным контрагентом на денежном рынке, вероятно, был обусловлен ростом потребности в дополнительной ликвидности со стороны финансового сектора.