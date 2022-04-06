Рынок кредитования в марте резко сократился

Кредиты наличными гражданам в марте упали на 86% в годовом выражении, составив 76,3 млрд руб. По сравнению с февралем (484,8 млрд руб.) выдачи рухнули более, чем в 6 раз. Сократилось и количество выданных кредитов: если в феврале было одобрено 1,6 млн кредитов, то уже в марте их число упало почти на 72%, до 454 900 штук. Такие низкие показатели по выдачам были лишь в кризисном 2015 г.