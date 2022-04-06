Рынок кредитования в марте резко сократился

Рынок кредитования в марте резко сократилсяУпали все виды кредитов населению, кроме ипотеки
Кредиты гражданам в марте упали почти на 40% по сравнению с февралем и составили 657,2 млрд руб., следует из данных исследовательской компании Frank RG. После начала спецоперации на Украине и роста ключевой ставки Банка России до 20%, рынок отреагировал сильным падением по всем видам кредитов, кроме ипотеки.
Кредиты наличными гражданам в марте упали на 86% в годовом выражении, составив 76,3 млрд руб. По сравнению с февралем (484,8 млрд руб.) выдачи рухнули более, чем в 6 раз. Сократилось и количество выданных кредитов: если в феврале было одобрено 1,6 млн кредитов, то уже в марте их число упало почти на 72%, до 454 900 штук. Такие низкие показатели по выдачам были лишь в кризисном 2015 г.
В декабре 2014 г. регулятор на фоне девальвации рубля также резко повысил ключевую ставку – с 10,5 до 17% годовых. В том же месяце банки выдали кредитов наличными на 225 млрд руб., но уже в январе сумма упала до 54,7 млрд руб. и держалась в двухзначных значениях вплоть до апреля 2015 г.
Такой же большой спад отмечается и в автокредитовании. По сравнению с февралем, в марте банки выдали автокредитов на 21 млрд руб., что в 4,6 раза меньше февраля (97,4 млрд руб.). Количество новых договоров сократилось в 3,5 раза, составив 20 400 штук. В годовом выражении автокредитование по выдачам и количеству упало на 77%.
POS–кредитование (в точках продаж) пострадало меньше остальных: если в феврале банки выдали 734 400 кредитов на сумму 31,6 млрд руб., то в марте эти показатели упали на 8,6% и 54%, до 671 500 и 14,4 млрд руб., соответственно. В годовом выражении сумма выданных кредитов упала на 50%, а количество, наоборот, выросло на 12,1%.
Единственным сегментом, показавшим рост, стала ипотека. В марте россиянам одобрили 168 900 кредитов по сравнению с 135 400 кредитами в феврале. Почти на 14% увеличилась и общая сумма выданной ипотеки, с 479,1 млрд руб. в феврале до 545,5 млрд руб. в марте. Прирост по сумме кредитования в годовом выражении составил 8%, а вот количество выданных кредитов в годовом выражении упало на 5,03%.
Месячный рост был обеспечен тем, что люди стремились успеть закрыть ранее одобренные заявки по более низким ставкам по всем рыночным программам, сказал «Ведомостям» проектный лидер Frank RG Артем Мосин. Также люди торопились воспользоваться программами господдержки, так как еще в марте условия по ним сохранялись на прежнем уровне, отметил эксперт.
После того, как ключевая ставка выросла до 20%, ставки по кредитам в банках стали заградительными, начинаясь от 22%. Кроме того, в условиях кризиса банки становятся более консервативными в оценке рисков и замедляют кредитование, указывал ЦБ. Поэтому регулятор временно приостановил действие ограничения на полную стоимость потребительского кредита. Также Банк России скорректировал макропруденциальные надбавки на капитал по необеспеченным кредитам и по ипотеке, оставив их только по наиболее рискованным займам.