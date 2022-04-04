Выдача льготной ипотеки резко выросла перед повышением ставок

Предыдущий рекорд по выдаче льготной ипотеке также был зарегистрирован перед изменением ее условий. В последнюю неделю июня 2021 г. было выдано 16 400 кредитов на 64,4 млрд руб., средний чек составил 3,93 млн руб. После снижения максимально возможной суммы кредита до 3 млн руб. средний чек опустился до 2,5 млн руб. На конец марта 2022 г. было выдано 751 100 кредитов на 2,2 трлн руб.