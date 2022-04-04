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Финансы

Выдача льготной ипотеки резко выросла перед повышением ставок

Ведомости

Российские банки в последнюю неделю марта выдали 12 800 льготных ипотек на 32,1 млрд руб. — максимум с середины 2021 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Дом.РФ». Были одобрены 62,7% заявок на ипотеку. Больше всего кредитов на льготных условиях выдал Сбербанк — 8400 штук на почти 20,9 млрд руб.

С 1 апреля максимальная ставка по программе льготной ипотеки выросла до 12%. Лимиты по кредиту выросли до 6-12 млн руб. Программа продлится 3 месяца, а оставшийся лимит выдач составляет 300 млрд руб.

Предыдущий рекорд по выдаче льготной ипотеке также был зарегистрирован перед изменением ее условий. В последнюю неделю июня 2021 г. было выдано 16 400 кредитов на 64,4 млрд руб., средний чек составил 3,93 млн руб. После снижения максимально возможной суммы кредита до 3 млн руб. средний чек опустился до 2,5 млн руб. На конец марта 2022 г. было выдано 751 100 кредитов на 2,2 трлн руб.

Главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко добавил, что рост выдачи льготной ипотеки мог произойти, потому что банки брали паузы в кредитовании, но потом выдали кредиты по одобренным заявкам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных